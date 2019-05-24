Запрещенный в Украине "Яндекс" купил права на показ "Слуги народа" в России

"Слугу народа" продали "Яндексу"

После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, посмотреть главный элемент его предвыборной кампании - сериал о мифическом герое Василии Голобородько решили множество адептов страны-террориста. А чтобы денежки не пропадали даром, "95 квартал" решил продать права на показ сериала.

Закрыли сделку через международную дистрибьюторскую компанию Еccho Rights, без фактического участия компании Зеленского.

Правда, деньги за показы сериала в конечном счете к "95 кварталу" таки придут. И налоги за продажу прав в Россию тоже будут перечислены.

В пятницу, 24 мая, представители российской пропагандистско-шпионской компании "Яндекса" заявили о том, что выкупили права на трансляцию "Слуги народа" с президентом Украины в главной роли.

Первый сезон телесериала русские уже могут посмотреть на еще одном запрещенном в Украине сайте - "Кинопоиск".

Примечательно, что два дня назад по доступ путинских граждан к сериалу на YouTube был заблокирован. А поскольку "95 квартал" монетизировал просмотры, подобный шаг вел для компании к потере денег. Теперь же поток баблишка восстановлен.

Как известно, за счет подмены понятий и ассоциаций Зеленского с киношным героем артист и выиграл предвыборную гонку. Кроме того, огромный вклад в его президентсво внесли также работники телеканала "1+1", которые едва ли не круглосуточно транслировали пятиминутки ненависти к Петру Порошенко.