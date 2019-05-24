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Запрещенный в Украине "Яндекс" купил права на показ "Слуги народа" в России

15:00
"Слугу народа" продали "Яндексу" - фото 1
"Слугу народа" продали "Яндексу"

После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, посмотреть главный элемент его предвыборной кампании - сериал о мифическом герое Василии Голобородько решили множество адептов страны-террориста. А чтобы денежки не пропадали даром, "95 квартал" решил продать права на показ сериала.

Закрыли сделку через международную дистрибьюторскую компанию Еccho Rights, без фактического участия компании Зеленского.

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Правда, деньги за показы сериала в конечном счете к "95 кварталу" таки придут. И налоги за продажу прав в Россию тоже будут перечислены.

В пятницу, 24 мая, представители российской пропагандистско-шпионской компании "Яндекса" заявили о том, что выкупили права на трансляцию "Слуги народа" с президентом Украины в главной роли.

Первый сезон телесериала русские уже могут посмотреть на еще одном запрещенном в Украине сайте - "Кинопоиск".

Примечательно, что два дня назад по доступ путинских граждан к сериалу на YouTube был заблокирован. А поскольку "95 квартал" монетизировал просмотры, подобный шаг вел для компании к потере денег. Теперь же поток баблишка восстановлен.

Как известно, за счет подмены понятий и ассоциаций Зеленского с киношным героем артист и выиграл предвыборную гонку. Кроме того, огромный вклад в его президентсво внесли также работники телеканала "1+1", которые едва ли не круглосуточно транслировали пятиминутки ненависти к Петру Порошенко.

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