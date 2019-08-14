Суд восстановил первого заместителя генпрокурора времен Януковича

Голомшу восстановили в должности

В среду, 14 августа, стало известно о том, что Николай Голомша, попавший под люстрацию экс-первый замгенпрокурора сумел через добрых судей вернуть себе должность. Неадекватное решение посадить явно нечистого на руку госслужащего приняли в Окружном административном суде Киева.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе суда, подчеркнув, что решение было принято из-за "противоправности его увольнения".

Голомшу уволил генеральный прокурор Виталий Ярема в октябре 2014-го с формулировкой "в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде", то есть из-за попадания под люстрацию.

Впрочем, теперь адвокаты экс-заместителя генпрокурора доказали, что закон Украины "Об очищении власти" почему-то не должен распространяться на их клиента.

- Занимаемая Николаем Голомшой должность в ГПУ не была политической, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия оспариваемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении, - отметили сегодня в суде.

Боролся за должность Голомша с 2015-го года. Тогда он заявил о "нарушении норм Конституции" по отношению к нему. Рассмотрение его иска длилось с ноября 2014 года, а в апреле 2015 года года было остановлено до решения Конституционным Судом относительно соответствия Конституции норм закона о люстрации.