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Заочно выпущенный из тюрьмы педофил и убийца ребенка сбежал

17:40
Незаконно освобожденный убийца двухлетнего ребенка сбежал - фото 1
Незаконно освобожденный убийца двухлетнего ребенка сбежал

Во вторник, 11 февраля, Александр Балакирев, которого судьи отпустили через три года после признания виновным в убийстве и изнасиловании двухлетнего ребенка, оказался в числе лиц, которых разыскивает полиция.

О бегстве нелюдя заявили сегодня в пресс-службе прокуратуры Киева, отметив, что о бегстве убийцы узнали после того, как попытались снова посадить Балакирева.

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"Прокуратура Киева отправила письмо в Ирпенский отдел полиции с указанием исполнить решение Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочное освобождении осужденного", - отметили в обвинительном ведомстве. - Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что осужденный Балакирев скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения сейчас не известно".

Теперь же убийца двухлетнего малыша числится в розыске, а смогут ли его найти до того, как он совершит очередное преступление, никому неизвестно.

Как известно, Балакирев в 2016-м году получил 10 лет тюрьмы за убийство своего пасынка, которое совершил в 2016-м. И факт вины душегуба не помешал "честным судьям" из Шевченковского районного суда столицы осовбодить его из тюрьмы, сменив пребывание там на условно-досрочное.

Отменить незаконное постановление служителей Фемиды получилось только в начале февраля, но убийца уже сбежал.

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