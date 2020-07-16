Заммэра Черкасс хотели убить: ГБР задержало заказчика (ФОТО)

Депутат из Черкасс хотел расправиться с заместителем мэра

Вечером в четверг, 16 июля, в государственном бюро расследований пояснили, с чем было связано исчезновение заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря.

Как оказалось, чиновника хотел убить один из депутатов горсовета, а расправу над Ботнарем имитировали для задержания киллера и заказчика.

В пресс-службе ГБР заявили о том, что депутат-заказчик в итоге был задержан вместе с бойцами департамента контрразведки СБУ и при поддержке прокуроров ОГП.

- Следствие установило, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта за денежное вознаграждение пытался организовать убийство заместителя мэра Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя мэра и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора.

Фамилию организатора убийства и самого заказчика правоохранители не сообщили.

Напомним, сегодня городской голова Черкасс заявил о таинственном исчезновении своего зама. Ботнарь якобы пропал без вести после совещания, а его телефоны оказались недоступны.

Чуть позже в полиции объявили об открытии уголовного дела по статье "умышленное убийство".