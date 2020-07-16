Владимир Зеленский Антон Желепа Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Заммэра Черкасс хотели убить: ГБР задержало заказчика (ФОТО)

22:20
Депутат из Черкасс хотел расправиться с заместителем мэра - фото 1
Депутат из Черкасс хотел расправиться с заместителем мэра

Вечером в четверг, 16 июля, в государственном бюро расследований пояснили, с чем было связано исчезновение заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря.

Как оказалось, чиновника хотел убить один из депутатов горсовета, а расправу над Ботнарем имитировали для задержания киллера и заказчика.

В Черкассах таинственно исчез заммэра, Бондаренко бьет тревогу – ФОТО

В пресс-службе ГБР заявили о том, что депутат-заказчик в итоге был задержан вместе с бойцами департамента контрразведки СБУ и при поддержке прокуроров ОГП.

- Следствие установило, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта за денежное вознаграждение пытался организовать убийство заместителя мэра Черкасс. Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя мэра и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора.

Заммэра Черкасс хотели убить: ГБР задержало заказчика (ФОТО) - фото 202854

Фамилию организатора убийства и самого заказчика правоохранители не сообщили.

Напомним, сегодня городской голова Черкасс заявил о таинственном исчезновении своего зама. Ботнарь якобы пропал без вести после совещания, а его телефоны оказались недоступны.

Чуть позже в полиции объявили об открытии уголовного дела по статье "умышленное убийство".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Черкассы мэр уголовное дело ГБР задержание киллер Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Доминик Рааб обвинил Россию в преступлении - фото 1
Великобритания впервые официально обвинила Россию во вмешательстве в выборы
21:00
В ЕС ждут, что русские начнут в полной мере сотрудничать со следствием - фото 1
В ЕС ждут, что русские сознаются в вине за крушение MH17
18:20
Экспертизу походки в деле Шеремета просто придумали - фото 1
В минюсте подтвердили, что менты сфабриковали главное доказательство по делу Шеремета
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30