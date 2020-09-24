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Нацбанк боится, что МВФ не даст Украине всех денег в срок

20:20
Дмитрий Сологуб не настроен оптимистично - фото 1
Дмитрий Сологуб не настроен оптимистично

Хотя в Кабмине и очень надеются на получение от крупнейшего кредитора страны очередных траншей, а также рассказывают о хорошем отношении с МВФ и другими партнерами Украины, в Национальном банке на ситуацию смотрят совершенно иначе.

В интервью изданию "Интерфакс-Украина" заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил о том, что по программе Stand by при самых хороших раскладах наша страна может рассчитывать лишь на один транш кредита до конца этого года.

МВФ "морозится" и не хочет давать Украине кредит

Чиновник утверждает, что уровень доверия МВФ к Украине в данный момент находится на показателях 2015-го года, а налаживать отношение с кредиторами придется в течение длительного времени.

- Задержка с международным финансированием связана с уходом Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления. То, на что мы сейчас можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, в ноябре, - подчеркнул Сологуб.

Кроме того, замглавы регулятора высказал свое недовольство оценками бюджета правительством. Мол, заложенный Кабмином Шмыгаля дефицит бюджета в 6% ВВП нарушает прописанный в программе МВФ принцип контрцикличности, что вообще вызвает опасение в невозможности выполнения планов правительства на следующий год.

Также соратник Кирилла Шевченко напомнил всем о том, что фактически все программы поддержки Украины привязаны к программе МВФ. Поэтому без этих траншей кредита наш бюджет не получит сотни миллионов от Евросоюза и так далее.

Напомним,при прошлом пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же нарушили еще один пункт, который является ключевым для получения кредита, - протащили нужных Ермаку людей в состав комиссии по отбору главы САП.

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САП Бюджет 2020 кредит МВФ Новости
Интерфакс-Украина
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