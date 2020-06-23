Замглавы МИД отстранили от работы из-за уголовки против Порошенко

Божок отстранен от работы в МИД

19 июня, руководство Кабмина приняло решение согласиться с аргументацией Егора Божка и отстранить его от выполнения обязанностей до окончания следствия, но объявили об этом лишь сейчас.

Как утверждают следователи Государственного бюро расследований, которые по указке прокурора Венедиктовой ускорили бесперспективное с юридической точки зрения уголовное дело против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко замглавы СВР, тогдашний руководитель ведомства Божок подписал незаконный указ из-за действий президента.

Правда, самого Божка в нарушении закона не обвиняют, а подозрение прокурорские выдвинули лишь экс-главе государства.

Сегодня же на сайте Кабмина появилось объявление о том, что заместитель министра иностранных дел отстранен от работы, поскольку сам попросил сделать это для того, чтобы "его дипломатический статус не мешал следствию, а также вывести родной МИД из-под внимания генпрокуратуры.

Напомним, 18 июня в Печерском райсуде Киева прошло заседание по избрании меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, которое закончилось ничем. Хотя адвокаты обвиняемого требовали перейти к рассмотрению дела по существу и отказать Офису генпрокурора в преследовании Порошенко по "делу Семочко", зашкваренный "служитель Фемиды" Вовк фактически отказался в принципе выбирать желаемую прокурорскими меру пресечения и объявил перерыв в деле до 1 июля.

Как известно, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко хитро сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.