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Замглавы ГБР лично защищал интересы Януковича (ФОТО)

17:00
Бабиков врет о своей непричастности к защите Януковича - фото 1
Бабиков врет о своей непричастности к защите Януковича

Во вторник, 28 января, после того как незаконно назначенный на должность заместителя Венедиктовой Александр Бабиков дал пресс-конференцию с попыткой отмазаться от связи с Яныком и дружбе с фигурантами вверенных ему уголовных дел, в Офисе генпрокурора выступили с раскрытием лжи чиновника.

Так, прокурор ОГП Янис Симонов лично засвидетельствовал участие Бабикова в судебных процессах на стороне беглого экс-президента.

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- Назначенный Ириной Венедиктовой замглавы ГБР лично участвовал с ним в заседаниях по делу Януковича. Это, в частности было заседание, где рассматривали разрешение на осуществление заочного досудебного расследования по событиям 18-20 февраля 2014, - подчеркнул Симонов. - Бабиков представлял интересы беглеца на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

Замглавы ГБР лично защищал интересы Януковича (ФОТО) - фото 194989

Напомним, назначение Бабикова состоялось с явными нарушениями законодательства. Во-первых, в ГБР объявили о начале конкурса на должность за три дня до закрытия сроков, хотя по закону процедура должна занимать не менее 15 суток. Кроме того, Бабиков еще до официального представления вакансии прекратил заниматься адвокатской деятельностью, а также представлялся заместителем Венедиктовой еще до назначения.

При этом правоохранитель имеет конфликт интересов, поскольку в ГБР его забрасывают на руководство делами Майдана, где его друзья и бывшие подзащитные фигурируют в качестве обвиняемых.

Бывшая "Слуга народа", которую посадили управлять госбюро, само собой, все претензии общественности отвергает, и говорит, что "Бабиков прошел спецпроверку".

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