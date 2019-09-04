Заместитель нового генпрокурора сливал ключевые дела и срывал спецоперацию НАБУ

Кизь - эксперт по прикрытию ключевых уголовных дел

Только назначенный заместителем Рябошапки Сергей Кизь имеет длинный послужной список провалов, но это не помешало новому главе ГПУ посадить его на ключевую должность.

По данным журналистов проекта "Бигус.инфо", одним из первых и самых громких факапов Кизя была его работа по прикрытию обвиняемой чиновницы ГМС Дины Пимаховой.

Ее хотели раскрыть детективы НАБУ, но нынешний замгенпрокурора буквально сорвал спецоперацию. Тогда, в 2017-м году, с попавшейся на коррупции чиновницей общался агент бюро, который зафиксировал предложение от Пимаховой оформить нелегальную схему изготовления паспортов для русских за 30 тысяч баксов.

Спецоперацию сорвали работники генпрокуратуры и СБУ, которые задержали работника НАБУ за дачу взятки Пимаховой.

При этом, как утверждают журналисты, как раз после срыва задержания чиновницы в замглавы ГМС позвонила на изготавливающий паспорта полиграфкомбинат "Украина" и распорядилась сделать семь заграничных биометрик Кизю и шести его родственникам.

В данный момент уголовное дело против агентов НАБУ закрыто с формулировкой "в связи с отсутствием состава преступления", но кучу техники детективам не вернули, а на флешках, жестких дисках и ноутбуках может находиться и другая, не относящаяся к производству Пимаховой документация.

Кизь же был заместителем Генпрокурора еще во времена Юрия Луценко - тот посадил его на должность 3 июля. И за пару месяцев прокурор умудрился прикрыть дело "законов 16 января", не ознакомившись при этом с его материалами. Теперь же он продолжит свою деятельность, но уже под началом Рябошапки. А пожелания у заместителя главы ГПУ очень даже хорошие для новой власти: Кизь топит за снятие санкций с Портнова и закрытие дел Майдана.