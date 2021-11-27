Заказать вкусные и полезные бургеры с доставкой от Мастер Бургер
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Чешская сеть Master Burger прославилась благодаря оперативному обслуживанию и доступным ценам. Для приготовления бургеров используют продукты здорового питания — мясные котлеты дополняют безглютеновой выпечкой и свежими овощами. В Украине заведения этого бренда могут похвастаться не только блюдами ресторанного качества, но и бесплатной доставкой.
Сеть «Мастер Бургер» — фастфуд с пользой для здоровья
Генеральный директор Master Burger гордится оперативностью сотрудников. На приготовление гамбургера в сети уходит всего 70 секунд. Повара используют морскую соль и натуральные специи, а также карамелизированный хлеб.
Ресторан не признает замороженной продукции:
- только качественные компоненты;
- свежеприготовленные котлеты из натурального мяса.
Блюда соответствуют европейским стандартам. Чтобы в этом убедиться, перед подачей каждый гамбургер осматривает сотрудник, отвечающий за контроль качества. Еще одна особенность заведения – булочки. Пшеничные заготовки в «Мастере Бургере» заменяют безглютеновой выпечкой. А изюминкой сети выступает авторский соус, разработанный с учетом оригинальной рецептуры.
Меню ресторанов Master Burger
Ассортимент представлен американской кухней:
- свыше 50 видов бургеров, включая вегетарианские и веганские варианты;
- гамбургеры с котлетами из мраморной говядины;
- комплексные обеды;
- гарниры и супы;
- пшеничные роллы и сэндвичи.
Основное меню дополняют напитки, десерты и легкие закуски. Для юных клиентов предусмотрены детские вариации блюд. Отдельно отметим, что Master Burger не имеет ничего общего с вредным фастфудом:
- ежедневные поставки свежей продукции;
- использование охлажденного мяса вместо полуфабрикатов;
- никаких замороженных заготовок на кухне;
- отсутствие усилителей вкуса и посторонних добавок.
Каждое из блюд сбалансировано по составу — больше свежих овощей и минимум хлеба. Примечательно, что булочки для бургеров не содержат глютен.
Доставка бургеров от Master Burger
Сеть ресторанов «Мастер Бургер» предлагает просторные залы с вежливым персоналом. А если возможности посетить заведения нет, ознакомьтесь с меню и ценами:
- на официальном сайте;
- через одноименное приложение для смартфонов;
- на страницах Master Burger в соцсетях.
Менеджеры осуществляют прием заказов с 10:00 до 22:00. Бесплатная доставка доступна при чеке от 150 и 300 гривен, в зависимости от зон удаленности адреса – первой и второй.