Захід погодив рішення відключити Росію від SWIFT - завтра в окупантів не буде економіки

Світ єдиний у ненависті до Росії / ОПУ

Росія дорого заплатить за геноцид українського народу. Розплата по рахунках почнеться вже завтра - у понеділок, коли запрацює світова бюрократична машина.

Українські дипломати цілодобово боролися за те, щоб країни Європи погодили рішення відключити Російську Федерацію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Відчувається, що Україна здобула щирість та увагу всього нормального, цивілізованого світу. А практичний результат - ось він, SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росії від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу", – сказав глава держави.

За його словами, це означатиме мільярди збитків для Росії. Зеленський наголосив, що це конкретна ціна за підле вторгнення в Україну. "Ми завжди казали, що за нами правда, а це означає, що даються навіть найбільші досягнення", – додав Президент.

А от заява від хлопців зі SWIFT: "Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб з'ясувати деталі організацій, на які поширюватимуться нові санкції, і ми готуємося виконати їх відповідно до юридичних інструкцій"

26 лютого розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Відключення від SWIFT називають "атомною бомбою для економіки".