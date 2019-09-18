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"Захар Беркут": долгожданный трейлер разорвал сеть – яркое ВИДЕО

21:40
Трейлер «Захар Беркут» взорвал сеть – яркое ВИДЕО - фото 1
Трейлер «Захар Беркут» взорвал сеть – яркое ВИДЕО

В среду, 18 сентября, в сети появился трейлер долгожданного украинского блокбастера "Захар Беркут".

Захар Беркут: Дата премьеры, Терминатор Т-1000 и "русский мир"

Итак, готовьтесь. 13 век. Орды монголов, жаждущих наживы, двинулись на Украину-Русь. Казалось бы, ничто и никто не может их остановить. Но на пути у оккупантов с двуглавым орлом встал свободолюбивый народ. Чем же закончится кровавая сеча?

Ответ на вопрос вы узнаете 10 октября.

"Захар Беркут" - современная киноадаптация одноименной повести Ивана Франка, которая позволит по новому взглянуть на творчество великого писателя.

С первых кадров трейлера понятно, что отечественного зрителям ждет небывалое зрелище для украинского кино. Масштабные битвы, красочные костюмы, храбрые герои и непоколебимый Т-1000.

К слову сказать, народ уже застыл в ожидании.

'Захар Беркут': долгожданный трейлер разорвал сеть – яркое ВИДЕО - фото 188013

Скоро. И в ваших кинотеатрах.

Напомним, съемки картины начались летом 2018 года и проходили в Карпатах. Режиссером фильма выступил Ахтем Сеитаблаев, который работал над созданием вместе с голливудским сценаристом Джоном Винном (ранее сотрудничал с Гильермо дель Торо и компанией Marvel).

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