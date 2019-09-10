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Заграничные курорты с пользой для здоровья

12:12
Туры в Египет - сочетание пользы и отдыха - фото 1
Туры в Египет - сочетание пользы и отдыха

После бесконечных трудовых будней, череды рабочих недель, всевозможных забот и хлопот, любой отдых – это уже польза. Особенно для эмоционального и психологического состояния. Не говоря уже об отпуске где-нибудь в теплых краях на берегу моря.

Но во время отдыха можно получить не только моральное удовольствие, но и действительно поправить свое здоровье. Хотите выжать максимум с предстоящего отпуска, тогда есть смысл отправиться в… Египет – сказочную страну, которая вдохнет в вас новые жизненные силы и зарядит энергией. Просто забронируйте тур в Египет tui.ua/countries/egypt/, испытаейте на себе активный отдых и вы ощутите, как тело наполняется жизненной энергией.

Прочь болезни и заботы, окунись быстрее в воду!

Родина фараонов – реально райский уголок, куда съезжаются туристы со всего мира. И не только благодаря ласковому морю, жаркому солнцу, восхитительным и чарующим рифам, уникальнейшим памятникам древности и восточной сказки. И даже не ради национальной кухни, колорита, отличного сервиса и живописных оазисов пустыни. Одна из причин, по которой стоит отправиться в эту захватывающую страну – ее благоприятное воздействие на организм.

Почему же отдых в стране пирамид так полезен:

  • Низкая влажность. Да, даже несмотря на то, что сюда многие отправляются для отдыха у моря, климат здесь не влажный. И благодаря активному потоотделению происходит интенсивная детоксикация организма. Кроме того, такой воздух положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате, снимает воспаления с кожных покровов.

  • Море – настоящее сокровище этого региона. Вода, здесь невероятно чистая и имеет уникальный минеральный состав. Испаряясь под лучами солнца, воздух становиться настоящей панацеей для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.

Еще один способ отдохнуть с пользой – это попробовать себя в чем-то новом. Например, заняться дайвингом! Страна фараонов просто создана для того, чтобы набраться сил и привести свою жизненные ресурсы в норму.

Здесь есть все условия, чтобы открыть для себя:

  • Дайвинг. Коралловый риф Египта – настоящий рай для погружения. Кроме активизации всех мышц во время погружения, можно испытать нереальный восторг от увиденной красоты и получить прилив гормона счастья.

  • Виндсерфинг заставит ваше тело быть в тонусе. И адреналин наполнит силой.

  • Сафари-тур. Движение – это жизнь, а движение на квадроциклах или джипе в окружении нереальной красоты пустыни – это то, чего в вашей жизни не хватало!

Если вы все еще думаете, куда поехать отдохнуть, то Египет ждет вас! С туроператором TUI Ukraine вы подарите себе все возможности, которые открывает перед отдыхающими эта удивительная страна! От опытных туристов часто можно услышать, что Египет – это мейнстрим. И, как показывает практика, именно по этой причине Египет обходят стороной. А зря! Эта страна найдет, чем удивить и влюбить себя. Бронируйте туры в Египет самостоятельно на сайте туроператора TUI Ukraine и отдыхайте с комфортом.

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