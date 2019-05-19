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Загадочная смерть: под Запорожьем убили ветерана и соратника "крымского диверсанта" Панова

15:00
Евгений Бабанский скончался в реанимации - фото 1
Евгений Бабанский скончался в реанимации

В Энергодаре Запорожской области нашли мертвым участника войны на Донбассе, а также одного из соучредителей общественной организации "Защитники Украины" Евгения Бабанского.

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница и волонтер с несколько сомнительной репутацией Ольга Решетилова.

Убийство Гандзюк: в ГПУ решили отмазывать Мангера от пожизненного

По ее словам, обстоятельства смерти ветерана пытаются представить как "бытовое убийство". Что именно произошло на самом деле, пока непонятно, а в полиции о случившемся комментируют сухо и говорят исключительно о нападении на мужчину.

В то же время брат политузника Кремля Евгения Панова, с которым Бабанский и создавал общественную организацию. Известно, что пострадавшего жесточайшим образом избили, после чего он оказался в тяжелейшем состоянии в реанимации. Спасти жизнь ветерана врачи не смогли.

"Недавно я написала, что насилия в отношении активистов стало значительно меньше. Пожалуй, ошиблась", - отметила Решетилова.

Брат же "крымского диверсанта" Игорь Котелянец на своей странице в соцсети написал о том, что Бабанского убили, а для ветеранов АТО и местных активистов поиск преступников - дело чести.

Напомним, за последние полтора года в Украине произошли десятки случаев нападений на общественных активистов. Полицейские многие из них квалифицировали отнюдь не как заказные преступления, а как хулиганства. Наибольший резонанс в обществе вызвало убийство Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой по заказу главы Херсонской обладминистрации Владислава Мангера. Его отмазали от пожизненного и смягчили вменяемые преступления, так что теперь чиновнику грозит от семи до 10 лет тюрьмы.

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Нападения на активистов убийство Запорожская область полиция Новости
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