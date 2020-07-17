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Задержанный куратор "ДНР" может стать обвиняемым по делу МН17

20:00
В деле MH17 может появиться новый обвиняемый - фото 1
В деле MH17 может появиться новый обвиняемый

Агент ГРУ Андрей Кунавин, которого в начале июля сумели задержать бойцы СБУ, вполне может предстать перед судом в Гааге, где рассматривают произвдство о гибели "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.

Об этом в пятницу, 17 июля, в шестую годовщину совершения бойцами сил ПВО России военного преступлени, объявил глава украинской стороны в международной следственной группе Гюндуз Мамедов.

Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день

По его словам, куратор "ДНР" по линии российских спецслужб может стать одним из многих осужденных, чьи показания в деле о крушении "Боинга" будут способны "вбить последний гвоздь в крышку гроба" Путина. Правда, для этого из Кунавина нужно выбить информацию, которой он владеет, а также не отдать его по обмену русским.

- Если будут основания для привлечения этого подозреваемого к расследованию международной JIT или к судебному процессу в Нидерландах, то мы сделаем все от себя зависящее, - отметил заместитель генпрокурора Украины. - Наша страна готова обеспечить его участие в судебном процессе в Гааге.

Напомним, 7 июля в СБУ заявили о задержании посредника между подразделениями террористической "республики" в Донецкой области и московского штаба ГРУ. В распоряжении украинской спецслужбы есть записи телефонных разговоров преступника, раскрывающие детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над главарями террористической организации "ДНР". Кроме того, у следователей есть и переговоры задержанного с обвиняемыми в крушении "Боинга" генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и др.

Также важная часть обнародованных записей являет собой разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17.

Как известно, 17 июля 2014-го российские оккупанты целенаправленно запустили ракету из переброшенного ими ЗРК "Бук" в гражданский лайнер. Скорее всего, в Кремле хотели сбить другой борт - самолет "Аэрофлота" - чтобы обвинить во всем Украину и использовать погибших как предлог для объявления полномасштабной войны.

Как бы путинские террористы не пытались избежать ответственности за содеянное, причастность Москвы официально доказана. Сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.

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