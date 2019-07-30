Задержанные СБУ боевики "ДНР" будут свидетелями против РФ в суде в Гааге

Владимир Цемах будет свидетелем против России по делу "Боинга"

Бывший главарь ПВО "ДНР" Владимир Цемах и экс-начштаба "министерства обороны" Дмитрий Куприян выступят на суде по делу MH17 в качестве свидетелей преступлений российской власти.

С таким заявлением выступил в Киевском апелляционному суде прокурор Олег Пересада.

По его словам, давать показания террористы будут, согласно определенной в межгосударственном соглашении между Нидерландами и Украиной - по скайпу.

Обвинитель также подчеркнул, что недавно вышедший на свободу благодаря "закону Савченко" Дмитрий Куприян, который захватил трейлер для перевозки ЗРК "Бук", будет свидетелем, а не обвиняемым.

Где в данный момент находится уже отсидевший боевик, прокурор не сказал.

Таким же статусом свидетеля в Гааге будет наделен и Цемах, которого бойцы ССО задержали прямо в тылу у террористов и вывезли под видом парализованного инвалида.Где сейчас находится Куприян прокурор отвечать отказался.

Напомним, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.