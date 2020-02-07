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Задержанного на взятке чиновника Кабмина арестовали с залогом в миллион

11:00
Топ-чиновник-взяточник может заплатить за выход из СИЗО всего лишь миллион - фото 1
Топ-чиновник-взяточник может заплатить за выход из СИЗО всего лишь миллион

Госслужащий получил 2 из 2,5 миллионов гривен взятки, но может выйти на свободу "по скидке".

Вечером в четверг, 6 февраля, в государственном бюро расследований заявили об избрании меры пресечения для задержанного накануне злоумышленника.

"Шишку" из Кабмина схватили на взятке – ФОТО

Как утверждают детективы, начальник управления секретариата Кабмина требовал два с половиной миллиона "на лапу" от одного из бизнесменов, чья фирма провела ремонтные работы на заказ государства. Чиновник отказался подписывать акты приёма-передачи выполненной работы и подал в суд на подрядчика.

При получении большей части взятки его поймали правоохранители.

Коррупционеру объявили о подозрении в совершении преступления, описанного в части третьей статьи 368 УК Украины - "Получение неправомерной выгодны должностным лицом".

Задержанного на взятке чиновника Кабмина арестовали с залогом в миллион - фото 195526

Если его вину сумеют доказать в суде, злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Впрочем, зачастую многие попавшиеся на коррупционных преступлениях власть имущие просто сбегают из страны или заминают уголовные дела, поскольку соответствующие правоохранительные органы фактически импотентны.

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Кабмин взятка ГБР суд Коррупция Новости
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