Задачи, которые решает агротекстиль

23:15 29 октября,

Сфера производства предлагает огромный выбор материалов для облегчения деятельности людей в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

Эффективная инновация — агротекстиль — это плотный, пористый материал из полипропилена, который нашел широкое применение в отрасли садоводства и растениеводства. Также его часто используют для хозяйственно-производственных работ, начиная от укрепления дорожных откосов и заканчивая укутыванием кустарников на зиму.

Купить агротекстиль в Киеве можно в интернет-магазине «ВИАЛ». В каталоге на сайте https://vialplus.com.ua/category/agrotekstil/ представлен пористый материал черного цвета, который выпускается в рулонах разной толщины, ширины и длины. В магазине можно заказать агротекстиль по приемлемым ценам с удобной, оперативной и недорогой доставкой по всем городам Украины.

Главные характеристики

Агротекстиль имеет такие технические характеристики:

плотность 100 г/м2;

ширина рулонов 105 или 210 см, длина — 25 или 100 м;

покрываемая площадь от 26 до 210 м2;

наличие маркировки вплетенными зелеными полосами с шагом 20 см;

гарантийный срок службы 6 лет.

Для каких задач применяется агротекстиль?

Агротекстиль — универсальный материал, который применяется в разнообразных областях промышленности и сельского хозяйства. Благодаря уникальному строению из полипропиленовых волокон полотна используют для решения следующих задач:

выращивание овощей и фруктов в теплицах или на открытых территориях (клубника, капуста, огурцы и многие другие сельскохозяйственные культуры);

оперативная организация комфортных питомников, позволяющих выращивать плодовые и декоративные растения;

создание парковых ландшафтов, которые придают жилым массивам эстетическую привлекательность;

отделка стен и других конструкций (стадионы, бассейны, производственные цеха, складские терминалы);

укрепление (армирование) откосов и высоких склонов, а также защита от эрозии, предотвращение сползания грунтовых слоев;

окутывание на зиму кустарников и деревьев, что защищает растения от негативных воздействий низких температур, сильных порывов ветра и снегопадов.

Важные свойства и преимущества

Как показывает практика, агротекстильные полотна позволяют возвести непреодолимый барьер для лучей солнца, при этом материал хорошо пропускает молекулы воздуха и воды. При использовании полипропиленового тента отсутствует риск недополучения растениями питательных веществ и отсутствия воздухообмена. Благодаря уникальной структуре полотен обеспечивается свободная циркуляция воздуха и снижение испарений жидкостей, за счет чего почва остается влажной даже при продолжительном отсутствии дождей и искусственных поливов.

Также агротекстиль поможет решить проблему с сорняками, поскольку материал становится препятствием для их прорастания. Это значительно сокращает расходы на гербициды и другие химические вещества. Агротекстильные полотна облегчают уход за сельскохозяйственными и иными культурами, а благодаря наличию цветных полосок фермер может размещать рассаду идеально ровными рядами или в конкретном месте.