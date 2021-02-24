Зачем звонят при получении онлайн-займа

Получение online-займов без звонков становятся все более актуальной услугой. Не каждый у каждого потенциального заемщика есть возможность ждать звонка от менеджеров финансовой компании.

МФО E-Groshi выдвигает для своих клиентов максимально лояльные условия. Чтобы подать заявку, вам нужно нажать на ссылку https://e-groshi.com/ru/landing/bez-zvonkov/ и следовать дальнейшим указаниям.

Особенности оформления кредита без звонков

Звонки при оформлении кредита – устаревшее понятие. Ранее при оформлении займа требовалось указать номер телефона родственников или коллег по работе. Это было необходимо для проверки информации клиента на подлинность. В настоящее время в звонках больше нет необходимости. Все сведения перепроверяются в автоматическом режиме. Данные клиентов хранятся в БКИ.

Чтобы подать заявку на получение онлайн-кредита, вам нужно:

Внесите нужную сумму и сроки выплат в онлайн-калькулятор. Вы будете перенаправлены на online-форму с анкетой.

Внесите нужную информацию во все обязательные поля. Введите полное имя, свой мобильный, данные паспорта и e-mail.

Войдите в свою учетную запись. Введите сумму займа и условия погашения долга.

Привяжите пластиковую карту к своему профилю. Она должна быть именной. В противном случае деньги не будут перечислены заемщику.

После выполнения вышеперечисленных пунктов вы должны дождаться утверждения заявки. Займы одобряются только в том случае, если вы предоставите точную информацию. Перед тем, как подписывать электронный договор рекомендуется внимательно изучить условия сотрудничества. Такой подход исключает вероятность возникновения недоразумений в процессе сотрудничества.

Кредит без звонков на большую сумму микрофинансовая компания «Е-Гроши» подтверждает только постоянным клиентам. Даже людям с отрицательной финансовой репутацией выдают кредиты. Но рассчитывать они могут только на минимальную сумму – не более 2 000 грн. При своевременном выполнении своих обязательств, условия для клиента постепенно улучшаются. Спустя некоторое время финансовая репутация улучшается.

Рекомендации для 100% получения кредита без звонков



Займ без дополнительных звонков выдается лицам, у которых:

есть на руках украинский паспорт и индивидуальный номер налогоплательщика;

имеется регистрация на территории страны.

Прежде чем подать заявку на кредит без отмен и звонков, вы должны тщательно рассмотреть возможные способы погашения долга. Заранее изучите предусмотренные способы возврата кредита, чтобы исключить вероятность быть оштрафованным за несвоевременные выплаты.

Как быть при отказе

МФО имеет полное право не раскрывать причины отказа в кредите онлайн без звонков и фото. При отрицательном ответе рекомендуется:

Попробовать оформить займ в другой микрокредитной компании.

Подождать 2-3 недели. Попробовать заполнить форму еще раз.

Уменьшить сумму кредита. Больше вероятности в подтверждении займа на небольшую сумму.

Не стоит фальсифицировать клиентскую информацию. Система сравнивает ее с текущей базой в БКИ (бюро кредитных историй). Если клиент микрофинансовой компании пытается ввести неверные данные, его вносят в черный список, и он больше не сможет стать клиентом компании.

МФО ежедневно принимает много заявок. Это обусловлено выгодными условиями для сотрудничества, которых нет у крупных финансовых компаний. Процентная ставка в микрокредитных организациях немного завышена. Это связано с наличием финансовых рисков и принятием мер для перестраховки.

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Консультация в онлайн-чате или по телефону предоставляется на бесплатной основе.