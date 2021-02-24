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Зачем звонят при получении онлайн-займа

16:25
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Получение online-займов без звонков становятся все более актуальной услугой. Не каждый у каждого потенциального заемщика есть возможность ждать звонка от менеджеров финансовой компании.

МФО E-Groshi выдвигает для своих клиентов максимально лояльные условия. Чтобы подать заявку, вам нужно нажать на ссылку https://e-groshi.com/ru/landing/bez-zvonkov/ и следовать дальнейшим указаниям.

Особенности оформления кредита без звонков

Звонки при оформлении кредита – устаревшее понятие. Ранее при оформлении займа требовалось указать номер телефона родственников или коллег по работе. Это было необходимо для проверки информации клиента на подлинность. В настоящее время в звонках больше нет необходимости. Все сведения перепроверяются в автоматическом режиме. Данные клиентов хранятся в БКИ.
Чтобы подать заявку на получение онлайн-кредита, вам нужно:

  • Внесите нужную сумму и сроки выплат в онлайн-калькулятор. Вы будете перенаправлены на online-форму с анкетой.
  • Внесите нужную информацию во все обязательные поля. Введите полное имя, свой мобильный, данные паспорта и e-mail.
  • Войдите в свою учетную запись. Введите сумму займа и условия погашения долга.
  • Привяжите пластиковую карту к своему профилю. Она должна быть именной. В противном случае деньги не будут перечислены заемщику.

После выполнения вышеперечисленных пунктов вы должны дождаться утверждения заявки. Займы одобряются только в том случае, если вы предоставите точную информацию. Перед тем, как подписывать электронный договор рекомендуется внимательно изучить условия сотрудничества. Такой подход исключает вероятность возникновения недоразумений в процессе сотрудничества.

Кредит без звонков на большую сумму микрофинансовая компания «Е-Гроши» подтверждает только постоянным клиентам. Даже людям с отрицательной финансовой репутацией выдают кредиты. Но рассчитывать они могут только на минимальную сумму – не более 2 000 грн. При своевременном выполнении своих обязательств, условия для клиента постепенно улучшаются. Спустя некоторое время финансовая репутация улучшается.

Рекомендации для 100% получения кредита без звонков

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Займ без дополнительных звонков выдается лицам, у которых:

  • есть на руках украинский паспорт и индивидуальный номер налогоплательщика;
  • имеется регистрация на территории страны.

Прежде чем подать заявку на кредит без отмен и звонков, вы должны тщательно рассмотреть возможные способы погашения долга. Заранее изучите предусмотренные способы возврата кредита, чтобы исключить вероятность быть оштрафованным за несвоевременные выплаты.

Как быть при отказе

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МФО имеет полное право не раскрывать причины отказа в кредите онлайн без звонков и фото. При отрицательном ответе рекомендуется:

  • Попробовать оформить займ в другой микрокредитной компании.
  • Подождать 2-3 недели. Попробовать заполнить форму еще раз.
  • Уменьшить сумму кредита. Больше вероятности в подтверждении займа на небольшую сумму.

Не стоит фальсифицировать клиентскую информацию. Система сравнивает ее с текущей базой в БКИ (бюро кредитных историй). Если клиент микрофинансовой компании пытается ввести неверные данные, его вносят в черный список, и он больше не сможет стать клиентом компании.

МФО ежедневно принимает много заявок. Это обусловлено выгодными условиями для сотрудничества, которых нет у крупных финансовых компаний. Процентная ставка в микрокредитных организациях немного завышена. Это связано с наличием финансовых рисков и принятием мер для перестраховки.
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Консультация в онлайн-чате или по телефону предоставляется на бесплатной основе.

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