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Заборона показу російських фільмів і серіалів відповідає Конституції

11:34
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Терористам нема місця на українських екранах

Велика палата Конституційного суду ухвалила рішення про конституційність заборони показу російських фільмів і серіалів, випливає з повідомлення пресслужби КСУ, оприлюдненого 21 грудня.

«Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першого речення абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 151, другого речення частини другої статті 151 Закону України «Про кінематографію», – вказано в повідомленні на сайті КСУ.

Представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря вказала, що суд визнав конституційними положення згаданого закону, згідно з якими

« – не допускається використання телерадіоорганізацій, зокрема, для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

– забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора;

– забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року».

Також суд визнав конституційним складення переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

2015 року Верховна Рада заборонила трансляцію фільмів і серіалів, які були створені в Російській Федерації після 1991 року. Із позовом до КСУ щодо конституційності такого обмеження звернулися в 2018 році 47 народних депутатів.

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Радіо Свобода
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