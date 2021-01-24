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Забили як мамута: Конор МакГрегор зазнав розгромної поразки

10:08
Конор МакГрегор vs Дастін Пуар'є - фото 1
Конор МакГрегор vs Дастін Пуар'є

Нещасливим виявилось чергове повернення для ірландського бійця UFC Конора МакГрегора.

Суперником МакГрегора у бою, який відбувся в ніч проти неділі, 24 січня, був Дастін Пуар'є.

Бій тривав всього два раунди - в останньому з них американець нав'язав МакГрегору жорсткий розмін ударами і вийшов з нього переможцем. Конор відповідав слабо, а згодом взагалі повалився на ринг.

Суддя швидко зупинив бій і віддав чисту перемогу Пуар'є. макГрегор як втішний приз отримає гонорар в 5 мільйонів доларів.

Переможець, як менш зіркова особа, лише 1 мільйон.

Конор МакГрегор vs Дастін Пуар'є - дивитись онлайн 2 бій:

Це другий бій двох звитяжців - у першому, який відбувся у 2014 році, переміг МакГрегор.

Конор МакГрегор vs Дастін Пуар'є - дивитиьс онлайн 1 бій:

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Конор Макгрегор MMA Новини Спорт
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