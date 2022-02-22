За нами – правда: Зеленський пообіцяв жорстку відповідь російському агресору

Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації з приводу останніх подій на сході нашої держави, де почалася неприхована окупація.

Своїми рішеннями щодо визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО.

«Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії», – наголосив Глава держави.

Крім того, за його словами, визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах «Нормандської четвірки».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася, з Президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Президентом США Джозефом Байденом, Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також запланована телефонна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що сьогодні МЗС України направило державам – членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Також ініційовано скликання засідання Ради Безпеки ООН та проведення спеціального засідання ОБСЄ.

«Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації», – наголосив Президент.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, ініційовано екстрене скликання саміту «Нормандської четвірки».

«Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами», – акцентував Глава держави.

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.

«Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами – правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Щойно ми побачимо зміну ситуації, щойно ми побачимо зростання ризиків – ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так було й надалі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.

«Ми давно й до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає», – зазначив Президент.

Звернення Президента України до нації