"За мир с Россией": в столичной школе нарисовали дикие рисунки
В столичной школе нарисовали дикие рисунки
В столичной школе №255 дети нарисовали рисунки, призывающие к миру между Украиной и Россией.
О несуразном творчестве написал журналист Роман Синицин.
"255 школа. Киев. Дарница. Кого там тегать для начала СБУ, Районо, Кличко?" , - написал работник СМИ.
Странно, но многие пользователи сети поддержали детвору. Однако Синицин дополнительные комментарии оставлять не стал и написал еще один пост, на этот раз о Николаеве. Там учителя также не стали размышлять о войне с Россией и действующих законах о запрете определенной атрибутики.
"Идем дальше. Знакомые шлют. 61 школа. Николаев", - добавил журналист.
Как это назвать? Просчетом, не иначе. Слов нет.
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