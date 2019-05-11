"За мир с Россией": в столичной школе нарисовали дикие рисунки

22:30 11 мая,

В столичной школе нарисовали дикие рисунки

В столичной школе №255 дети нарисовали рисунки, призывающие к миру между Украиной и Россией.

О несуразном творчестве написал журналист Роман Синицин.

"255 школа. Киев. Дарница. Кого там тегать для начала СБУ, Районо, Кличко?" , - написал работник СМИ.

Странно, но многие пользователи сети поддержали детвору. Однако Синицин дополнительные комментарии оставлять не стал и написал еще один пост, на этот раз о Николаеве. Там учителя также не стали размышлять о войне с Россией и действующих законах о запрете определенной атрибутики.

"Идем дальше. Знакомые шлют. 61 школа. Николаев", - добавил журналист.

Как это назвать? Просчетом, не иначе. Слов нет.