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"За мир с Россией": в столичной школе нарисовали дикие рисунки

11 мая, 22:30
В столичной школе нарисовали дикие рисунки - фото 1
В столичной школе нарисовали дикие рисунки

В столичной школе №255 дети нарисовали рисунки, призывающие к миру между Украиной и Россией.

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О несуразном творчестве написал журналист Роман Синицин.

"255 школа. Киев. Дарница. Кого там тегать для начала СБУ, Районо, Кличко?" , - написал работник СМИ.

'За мир с Россией': в столичной школе нарисовали дикие рисунки - фото 180820

Странно, но многие пользователи сети поддержали детвору. Однако Синицин дополнительные комментарии оставлять не стал и написал еще один пост, на этот раз о Николаеве. Там учителя также не стали размышлять о войне с Россией и действующих законах о запрете определенной атрибутики.

'За мир с Россией': в столичной школе нарисовали дикие рисунки - фото 180821

"Идем дальше. Знакомые шлют. 61 школа. Николаев", - добавил журналист.

Как это назвать? Просчетом, не иначе. Слов нет.

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