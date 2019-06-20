За Крым: ЕС на год продлил санкции против России

ЕС продлил санкции против России на целый год

В четверг, 20 июня, Совет ЕС официально определился с продлением ограничительных мер против страны-террориста, которые действуют с июля 2014-го года из-за оккупации Крыма.

На сайте Совета ЕС опубликовали сообщение о распространении санкций еще на год - до 23 июня 2020-го.

"20 июня 2019 Совет продлил ограничительные меры, которые были введены против России за аннексию Крыма и Севастополя", - сказано в документе.

Таким образом, на полуостров будет распространяться запрет импорта товаров из стран-членов Евросоюза. Под табу попадают также инвестиции и туристические услуги на полуострове, а еще и экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям.

Параллельно с публикацией документа о продлении санкций дипломаты еще раз подчеркнули, что "Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и продолжает осуждать нарушения международного права со стороны России".

Напомним, первые экономические санкции против страны-агрессора и Крыма были введены в 2014-м году. Они сделали жизнь российских террористов хуже, но к желаемому эффекту - деоккупации полуострова - не привели.