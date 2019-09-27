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За долбо*бов ответит: "Слуги народа" обещают покарать Бужанского

12:00
Макса Бужанского накажут за оскорбление людей "жестким разговором" - фото 1
Макса Бужанского накажут за оскорбление людей "жестким разговором"

Представители президентской фракции "Слуга народа" намерены невероятным образом наказать утратившего всякую связь с реальность нардепа Макса Бужанского. С помощью "жесткой беседы".

О такой каре чуствующего себя абсолютно безнаказанным быковатого хамла заявил коллега Бужанского по партии Виталий Безгин.

"Дол…бы": Слуга народа жестко унизил родителей школьников

По его словам, поведение нардепа на своем округе в Днепре, когда политик назвал родителей школьников "долбо*бами", "абсолютно недопустимо для любого депутата, не только Бужанского":

- У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых - делать какие-то выводы. Такие вещи - это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям, ко всем.

При этом никаких санкций по отношению к "слуге народа" наверняка применять не будут. Максимум - заставят извиниться перед оскорбленными гражданами.

Примечательно, что сам зашкварившийся Бужанский так ничего и не понял. Фанат Совка и адепт дружбы с русскими сначала обозвал людей, у которых возле школы куча открытых люков, матом, а затем взял свои слова обратно и просто назвал их инфантильными.

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