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За деньги бюджета: "Слуги народа" массово сделали родных своими помощниками (ВИДЕО)

09:00
За деньги бюджета: "Слуги народа" массово сделали родных своими помощниками (ВИДЕО) - фото 1

После того, как в Верховной Раде законодательно запретили всем власть имущим делать своих родных и близких помощниками и консультантами, журналисты "Схем" решили узнать, какое количество представителей Зе команды уже больше года живет в режиме конфликта интересов.

Как оказалось, минимум 15 народных депутатов из пропрезидентской фракции пригрели либо своих родных, либо близких из окружения самого президента.

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Так, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов-Стефанчуков: Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады, помогает депутату Данилу Гетманцеву, а Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу -нардепу Николаю.

Народный депутат Людмила Буймистер назначила помощником своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Васильева помощницами на общественных началах стали жены .

У Александра Санченко помощником на общественных значится отец. У Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина - родные братья. Кроме того, брат Копытина упоминался и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам нацбезопасности. Брат работает помощником на общественных началах и у нардепа Георгия Мазураша.

Впрочем, многие "слуги" вообще не ограничивались допуском своих близких к государственным делам и кабинетам, а имели наглость еще и требовать для них зарплаты. К примеру, по официальным данным, супруг Марины Никитиной наполучал за полгода 95 тысяч гривен зарплаты. Максим Березин в первую неделю работы попросил назначить своему брату как помощнику зарплату 48 тысяч, а повышение зарплаты и назначения премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель. И только лишь один представитель команды Зеленского может ответить за нарушение коррупционного законодательства в суде. Речь идет о Владимире Тимофийчуке, который попросил назначить помощником своего родственника и установить для него зарплату в 24 тысячи гривен.

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