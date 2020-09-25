За деньги бюджета: "Слуги народа" массово сделали родных своими помощниками (ВИДЕО)

После того, как в Верховной Раде законодательно запретили всем власть имущим делать своих родных и близких помощниками и консультантами, журналисты "Схем" решили узнать, какое количество представителей Зе команды уже больше года живет в режиме конфликта интересов.

Как оказалось, минимум 15 народных депутатов из пропрезидентской фракции пригрели либо своих родных, либо близких из окружения самого президента.

Так, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов-Стефанчуков: Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады, помогает депутату Данилу Гетманцеву, а Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу -нардепу Николаю.

Народный депутат Людмила Буймистер назначила помощником своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Васильева помощницами на общественных началах стали жены .

У Александра Санченко помощником на общественных значится отец. У Александра Скичко, Николая Кириченко, Богдана Яременко, Игоря Копытина - родные братья. Кроме того, брат Копытина упоминался и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам нацбезопасности. Брат работает помощником на общественных началах и у нардепа Георгия Мазураша.

Впрочем, многие "слуги" вообще не ограничивались допуском своих близких к государственным делам и кабинетам, а имели наглость еще и требовать для них зарплаты. К примеру, по официальным данным, супруг Марины Никитиной наполучал за полгода 95 тысяч гривен зарплаты. Максим Березин в первую неделю работы попросил назначить своему брату как помощнику зарплату 48 тысяч, а повышение зарплаты и назначения премии для своего помощника - сына первого помощника президента Сергея Шефира - просил народный депутат, заместитель председателя фракции Юрий Кисель. И только лишь один представитель команды Зеленского может ответить за нарушение коррупционного законодательства в суде. Речь идет о Владимире Тимофийчуке, который попросил назначить помощником своего родственника и установить для него зарплату в 24 тысячи гривен.