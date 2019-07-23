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"Юзик" из Квартала раздавил конкурентов на пути в Раду

10:40
Кривой Рог поверил "Юзику" - фото 1
Кривой Рог поверил "Юзику"

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков набрал почти 61% голосов на своем 33-м округе в Кривом Роге. На втором месте во всегда отличающемся ватным выбором городе оказался адепт "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Виншель с 7,82% голосов.

В Верховной Раде девятого созыва стараниями Зеленского, журналистов "1+1" и Игоря Коломойского будет рекордное количество комиков, певцов и граждан, не имеющих никакого представления о политике и управлении страной.

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При этом украинцы, не сговариваясь, отдали большинство голосов членам "Слуги народа". И если на некоторых округах у представителей партии Зеленского была хоть какая-то конкуренция, в Днепропетровской области они забрали все с невероятным преимуществом.

Так, за земляка, "крепкого хозяйственника" и политика, который набрался опыта благодаря шутеечкам в "Квартале" Юрия Корявченкова, отдали свои голоса 42 тысячи 769 жителей Кривого Рога.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 97,72% электронных протоколов по его округу, которые опубликованы на сайте ЦИК.

'Юзик' из Квартала раздавил конкурентов на пути в Раду - фото 184730

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Примечательно, что остальных конкурентов новый в политике кандидат оставил далеко позади. От регионала Вадима Виншеля "Юзик" оторвался на почти на 53%, а от представительницы "Батькивщины" Ольги Бабенко и вовсе на 56. Отметим, что Бабенко - не просто кандидат, но еще и кума "ватного лидера" - Александра Вилкула, чей отец является многолетним хозяином города.

Напомним, после обработки центризбиркомом 92,43% протоколов, лидирует в голосовании партия Владимира Зеленского "Слуга народа" с 43,11%.

На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.

"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.

Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.

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