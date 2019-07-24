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Южная Корея нагнула Кремль и заставила русских извиняться

11:20
Южнокорейские истребители заставили русских извиняться - фото 1
Южнокорейские истребители заставили русских извиняться

После предупредительного запуска ракет с южнокорейских истребителей в сторону нарушивших границу российских самолетов террористы целый день думали, как поступить. В минобороны страны-агрессора традиционно делали вид, что это были не они.

Однако при этом представитель российского миноборона в официальной переписке извинился за сложившуюся ситуацию перед министерством обороны Южной Кореи.

Самолеты Южной Кореи открыли огонь по российскому самолету-нарушителю

Инцидент оккупанты пояснили "техническим сбоем".

Судя по всему, ничего другого русским просто не оставалось делать, ведь начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Эн официально заявил о том, что в следующий раз реакция на подобную провокацию будет намного серьезней.

И хотя русские пытаются изменить реальность и показать, что в их сторону никто даже не стрелял, сам факт запуска ракет свидетельствует о том, что Сеул увидел в нарушении воздушного пространства именно преднамеренный акт.

По словам экс-директора по операциям в Объединенном разведывательном центре американского Тихоокеанского командования Карла Шустера, инцидент с предупредительными выстрелами - это "очень, очень серьезно".

Напомним, вчера российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В ответ на это южнокорейские ВВС отогнали террористов подальше своими истребителями.

Примечательно, что возмутились сложившейся ситуацией еще и японцы, которые заявили, что русские якобы вторглись не в воздушное пространство Южной Кореи, а в их, поскольку инцидент произошел именно в спорной территории, за которую борются Токио и Сеул. Так что, возможно, Путин не просто хотел показать свою силу соседям, но и спровоцировать конфликт между ними.

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