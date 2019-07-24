Южная Корея нагнула Кремль и заставила русских извиняться

Южнокорейские истребители заставили русских извиняться

После предупредительного запуска ракет с южнокорейских истребителей в сторону нарушивших границу российских самолетов террористы целый день думали, как поступить. В минобороны страны-агрессора традиционно делали вид, что это были не они.

Однако при этом представитель российского миноборона в официальной переписке извинился за сложившуюся ситуацию перед министерством обороны Южной Кореи.

Инцидент оккупанты пояснили "техническим сбоем".

Судя по всему, ничего другого русским просто не оставалось делать, ведь начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Эн официально заявил о том, что в следующий раз реакция на подобную провокацию будет намного серьезней.

И хотя русские пытаются изменить реальность и показать, что в их сторону никто даже не стрелял, сам факт запуска ракет свидетельствует о том, что Сеул увидел в нарушении воздушного пространства именно преднамеренный акт.

По словам экс-директора по операциям в Объединенном разведывательном центре американского Тихоокеанского командования Карла Шустера, инцидент с предупредительными выстрелами - это "очень, очень серьезно".

Напомним, вчера российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи. В ответ на это южнокорейские ВВС отогнали террористов подальше своими истребителями.

Примечательно, что возмутились сложившейся ситуацией еще и японцы, которые заявили, что русские якобы вторглись не в воздушное пространство Южной Кореи, а в их, поскольку инцидент произошел именно в спорной территории, за которую борются Токио и Сеул. Так что, возможно, Путин не просто хотел показать свою силу соседям, но и спровоцировать конфликт между ними.