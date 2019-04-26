Юрист Коломойского выступил против закона о выборах по открытым спискам

17:00 26 апреля,

Андрей Богдан готовит почву к противодействию закона об открытых списках

В штабе Владимира Зеленского в пятницу, 26 апреля, заявили о том, что к реформированию избирательных законов "не готово украинское общество". Такие же заявления делали и перед дебатами, а когда стало понятно, что народ настаивает на встрече По и Зе, придумали шоу на стадионе.

В интервью "Украинской правде" и "Новому времени" один из связующих Коломойского и Зеленского юристов Андрей Богдан заявил о том, что вместо закона об открытых списках нужно принять документ, предусматривающий партийную систему выборов.

Аргументировал отсутствие необходимости в прозрачной системе голосования при избрании нардепов юрист тем, что "переход к выборам по открытым спискам можно использовать в развитом обществе, где не покупают голос за тысячу гривен".

В общем же, позиция одного из серых кардиналов в штабе Зе, выглядит не совсем логичной и проукраинской, поскольку еще до выборов у Зеленского говорили о необходимости принятия этого закона, как и о нужности голосования по импичменту, а также о снятии неприкосновенности.

Теперь же, как оказывается, реальная позиция представителей штаба отличается. Сам же Зеленский по всем вопросам отмалчивается - за него говорят советники.

- В законе зашито очень много хороших, демократических инструментов избрания власти, но их можно использовать в развитом обществе. Это классно для какой-то Франции или Швейцарии. Но не для Украины. Другие эксперты из избирательного законодательства, которые работают у нас, могут с этим не согласиться. Не воспринимайте меня как официального спикера Владимира Зеленского. На мой взгляд, проще всего будет принять закон, который уже работал в Украине до 2010 года – о партийной системе выборов. Принять этот закон сейчас, думаю, будет невозможно, потому что за него должны проголосовать мажоритарщики, которые никогда не обрежут себе следующую депутатскую каденцию, - заявил Богдан, исходя из слов которого лучше оставить все, как есть.

Как известно, за принятие закона об открытых списках борется "Самопоміч", а рассматривать этот документ в парти Садового хотят вместе с законопроектом "О президенте Украины".

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.