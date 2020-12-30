Юридически ничтожен: Конституционный суд пошел против воли Зеленского

Вот сейчас обидно было (с) / Офис президента

В Конституционном Суде, который в 2020 году внезапно стал источником всех бед украинского государства, решили в очередной раз пнуть гаранта Конституции президента Украины Владимира Зеленского.

Во вторник, 29 декабря, президент выдал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого сроком на 2 месяца, а уже сегодня - 30 декабря - получил не менее дерзкую "ответку" от людей в мантиях.

Конституционный суд заявил, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении.

В КС отмечают, что Конституцияне наделяет президента правом "отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины". Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности.

По утверждению КС, издав указ об отстранении Тупицкого, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий президента и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

Ребята из КСУ держат удар / пресс-служба КСУ

Этот указ, по убеждению Конституционного суда, "юридически ничтожен и не может подлежать исполнению", поскольку издан президентом с превышением конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, а также "посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины".

В КСУ отмечают, что президент применил к судье КС меры обеспечения уголовного производства, которые не могут быть применены к судьям Конституционного Суда, потому что положения ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины "не распространяются на судей Конституционного Суда Украины и является неприменимы к ним".

"Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного Суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность. Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376). Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в дерзком заявлении КСУ.