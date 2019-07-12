война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Убили и закопали: в Крыму нашли мертвым похищенного крымского татарина

11:00
Российские террористы убили 38-летнего крымского татарина - фото 1
Российские террористы убили 38-летнего крымского татарина

Пропавшего в среду, 10 июля, Фахри Мустафаева, сына делегата Курултая крымскотатарского народа Мустафы Мустафаева, нашли мертвым в поселке Ароматное Бахчисараского района. Само собой, убийство 38-летнего мужчины - политическая расправа оккупантов.

О произошедшем на своей странице в Facebook написал журналист Шевкет Наматуллаев.

С гирей на шее: в Крыму на берег моря вынесло тело крымского татарина

По его словам, пропавшего крымского татарина нашли закопанным, а на теле погибшего обнаружены следы насильственной смерти.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное, - написал Наматуллаев. - По словам родных, вчера утром, примерно в 9, после разговора по телефону, он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через пол часа с ним уже не было связи".

Русские оставили без отца троих малолетних детей. Похоронят погибшего от репрессий крымского татарина в Бахчисарае.

Как известно, недавно на пляж поселка Николаевка после шторма вынесло тело убитого крымского татарина Рашида Ягъяева.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Крым Оккупация Крыма терроризм крымские татары убийство Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский предложил люстрировать Порошенко, всех нардепов и топ-чиновников - фото 1
Зеленский внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко
14:00
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали - фото 1
Путин ВПЕРВЫЕ поговорил с Зеленским. Раскрыты детали
Вчера, 19:40
Уволить Климкина: Рада вынесла новый вердикт - фото 1
Климкина не уволили. И он ответил песней - ФОТО
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...