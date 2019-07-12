Убили и закопали: в Крыму нашли мертвым похищенного крымского татарина

Российские террористы убили 38-летнего крымского татарина

Пропавшего в среду, 10 июля, Фахри Мустафаева, сына делегата Курултая крымскотатарского народа Мустафы Мустафаева, нашли мертвым в поселке Ароматное Бахчисараского района. Само собой, убийство 38-летнего мужчины - политическая расправа оккупантов.

О произошедшем на своей странице в Facebook написал журналист Шевкет Наматуллаев.

По его словам, пропавшего крымского татарина нашли закопанным, а на теле погибшего обнаружены следы насильственной смерти.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное, - написал Наматуллаев. - По словам родных, вчера утром, примерно в 9, после разговора по телефону, он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через пол часа с ним уже не было связи".

Русские оставили без отца троих малолетних детей. Похоронят погибшего от репрессий крымского татарина в Бахчисарае.

Как известно, недавно на пляж поселка Николаевка после шторма вынесло тело убитого крымского татарина Рашида Ягъяева.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.