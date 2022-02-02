Є Відео: Нардеп Трухін дійсно скоїв ДТП, був синій і намагався дати хабаря

Трухін на місці ДТП

"Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Це запис з нагрудної камери поліцейського, що першим прибув на місце резонансної ДТП.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Також нардеп віз 150 000 гривень у багажнику автівки й хотів дати їх копу як хабаря, але той відмовився.

Правда про ДТП нардепа Трухіна:

Нагадаємо, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб. Справу намагалися "злити", а Трухін нібито вийшов сухим з воду й продовжував "рішати питання".