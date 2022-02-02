Казахстан Війна на Донбасі Досьє

Є Відео: Нардеп Трухін дійсно скоїв ДТП, був синій і намагався дати хабаря

09:25
Трухін на місці ДТП - фото 1
Трухін на місці ДТП

"Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Це запис з нагрудної камери поліцейського, що першим прибув на місце резонансної ДТП.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Також нардеп віз 150 000 гривень у багажнику автівки й хотів дати їх копу як хабаря, але той відмовився.

Правда про ДТП нардепа Трухіна:

Нагадаємо, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб. Справу намагалися "злити", а Трухін нібито вийшов сухим з воду й продовжував "рішати питання".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДТП полиция Александр Трухин Партия Слуга народа Новини Украина
Українська правда
Другое на тему
На українській землі - фото 1
Британський прем'єр Борис Джонсон прибув до Києва
Вчера, 17:54
Героям слава - фото 1
Президент ефектно підписав указ про перехід на професійну армію
Вчера, 10:53
Пса Авакова затримано - фото 1
Криваві беспорядки тітушок організовував давній пес Авакова
Вчера, 09:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45