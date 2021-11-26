Які вакансіїї для жінок є у країнах Європи і не тільки

19:08 26 ноября,

Багато українок, які хочуть працювати та заробляти, знаходять застосування своїм навичкам за кордоном.

Працьовитість та відповідальність українських жінок вже давно відомі роботодавцям Польщі, Німеччини та інших країн, де завжди можна знайти роботу. Для цього треба лише вбити в Гугл "робота за кордоном для жінок вакансії" та перейти на сайт jobian.com. Що можна знайти?

Наприклад, вакансія няні чи доглядальниці актуальна у всі часи. Іноді потрібно посидіти з дітьми, але буває необхідність доглянути літню людину. Ставка за годину найрізноманітніша, тому складно говорити про якийсь певний дохід. І необхідно врахувати, що тій же доглядальниці працювати доведеться з літніми, обмеженими в рухах, недієздатними людьми. Часто робота передбачає не лише догляд за підопічним, а й прибирання та іншу допомогу по дому.

Можливості працевлаштування в Італії та Іспанії досить широкі та особливо сприятливі для жінок. Великим попитом користуються домробітниці, медсестри, помічниці по господарству та няні (як ті, що приходять, так і постійно проживають у сім'ї). Слід зазначити, що конкуренція на цьому ринку велика, тому й вимоги високі. Потрібно підлаштовуватись під конкретні умови.

Робота в ресторанах, готелях або невеликих кафе також оплачується по-різному, але зазвичай у межах 10-12 доларів на годину. При цьому для посудомийниці не завжди передбачено повноцінний 8-годинний робочий день.

Також українки часто працюють на фермах. Найчастіше то сезонні роботи зі збирання врожаю. Оплата становить 15-20 доларів на годину, але лише за умови, що виконується норма збору.

До країн Перської затоки зазвичай їдуть жінки з медичною освітою. Медсестри отримують $ 550 - 650 на місяць, при цьому їм надається безкоштовне житло та обід у робочий час. До речі, проїзд до місця роботи та віза також за рахунок роботодавця. Кількість вакансій не обмежена, тому робота знайдеться для медсестри будь-якої спеціалізації. Вік претенденток не повинен перевищувати 45 років.

Роботу жінці можна знайти за допомогою посередницьких компаній, які можуть запропонувати досить широкий вибір вакансій, які підходять для претендента. Посередники беруть на себе, як правило, всі турботи щодо оформлення необхідних документів для переїзду на роботу до Європи, що є безперечним плюсом. Але їхні послуги не є безкоштовними.

Тому є інший варіант. Якщо знайома, подруга чи родичка вже їздила до східної чи західної країни з метою знаходження роботи, вона поділиться враженнями, порадить найбільш вигідний варіант для проживання та роботи.