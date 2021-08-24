Як знайти роботу, не маючи досвіду

Пошук роботи - це завдання, яке необхідно вирішити. При наявності досвіду воно вирішується простіше, без нього - складніше.

Але якщо правильно скласти резюме без досвіду роботи, то можна отримати дійсно перспективну посаду, яка забезпечить і досвідом, і кар'єрним ростом.

Як правильно складати резюме

Основна ідея для резюме випускника, молодого фахівця - якомога докладніше розповісти навіть про мінімальний досвід роботи і навичках, показати досягнення, нагороди.

Резюме повинно бути:

структурованим, легким для сприйняття,

унікальним (документ повинен відображати індивідуальний досвід і риси особистості),

інформативним (текст повинен містити всю необхідну роботодавця інформацію, при цьому в ньому не повинно бути нічого зайвого),

формальним (припустимий тільки діловий стиль тексту, в резюме не повинно бути розмовних виразів, жаргонів, небрежностей)







Що ж писати в графі "Досвід роботи"

Тут можна описати проекти, в яких здобувач брав участь під час навчання або у вільний час. Може бути, кандидат був волонтером? Багато студентів беруть участь у волонтерській діяльності саме заради цих рядків. Варто також згадати все практики та стажування, які були пройдені під час навчання, і вказати назви заходів, в яких брала участь людина, яка шукає роботу.

Як це буде виглядати:

Назва проекту та роль здобувача в ньому.

Обов'язки по проекту, які виконувалися.

Досягнення.

Писати варто максимально конкретно, щоб відразу було зрозуміло, що людина дійсно багато працювала.

Треба запам'ятати: будь-які незаповнені розділи в резюме зменшують шанси на працевлаштування. Фактично, порожні рядки свідчать про некомпетентність. Роботодавцю важливо, щоб людина відповідала посаді, на яку претендує.

Виробнича практика, самостійно організовані заходи, участь або навіть отримання призових місць на конкурсах, конференціях, олімпіадах, окремі вузькоспеціалізовані знання - важливо все.

Якщо тема дипломної роботи пов'язана з діяльністю компанії, то має сенс її вказати. Не потрібно забувати і про свої досягнення, безпосередньо пов'язані з майбутньою роботою.

Суттєве значення для резюме без досвіду роботи мають особисті якості і освіта - основна і додаткова. Обов'язково слід вказати дані про закінчених курсах, практичних роботах, якщо є, семінарах, в яких приймалося участь, за умови, звичайно, що це відповідає тій вакансії, на яку складається резюме.

Кожне резюме від студента, який не має досвіду роботи - це своєрідна спроба подати себе таким чином, щоб відсутність трудової діяльності до моменту пошуку робочого місця не була настільки вирішальним аргкментом при винесенні остаточного рішення.

Навіть якщо у вчорашнього студента немає досвіду, не слід пропускати графи «професійні навички» і «ділові якості». У них можна вказати навички роботи з комп'ютером, знання іноземних мов, вміння розмовляти з людьми.

Добре, якщо студент брав участь в лідерської програми. На відміну від стажування лідерська програма триває довше і передбачає більш глибоке занурення в проект, над яким треба працювати учаснику програми. Ментор здійснює кураторство і наставництво, допомагаючи майбутньому працівникові стати повноцінною частиною команди.

Після проходження лідерської програми влаштуватися на роботу в дану компанію практично не складає труднощів. Але навіть якщо в конкретну компанію не взяли, досвід лідерської програми буде серйозною конкурентною перевагою на співбесіді в будь-яку іншу компанію.

Супровідний лист: важливіше, ніж резюме

В ідеалі, під кожну вакансію варто робити своє резюме, вказуючи всі збіги в навичках і знаннях з вимогами в вакансії. Але часом це занадто складно і довго. Є вихід: супровідний лист.

Будь-який HR фахівець отримує сотні відгуків на вакансію. А в багатьох компаніях і зовсім немає окремої посади для роботи з кадрами. Тому якщо конкуренція за вакансію велика, то резюме без супровідних листів можуть бути навіть і не відкриті.

Супровідний лист обов'язково повинен відповідати на питання: яким основним вимогам вакансії відповідає здобувач. Якщо він пише, що дуже хоче працювати саме в цій фірмі - то треба писати і чому. В іншому випадку краще обмежитися релевантними знаннями.

Не рекомендується використовувати шаблони листів, які більшість сервісів по найму персоналу пропонують сформувати автоматично. Крім того, не потрібно переказувати резюме. Краще написати, ніж здобувач може бути корисний, якими навичками володіє. Варто зробити ставку на енергійність, перспективність, відсутність сімейних зобов'язань, готовність присвятити себе роботі в ім'я придбання необхідних навичок. Фактором прийняття рішення є закінчена вища освіта, додаткові курси, знання іноземних мов.

Варто також додати, при наявності, рекомендації. Вони можуть бути як від керівника переддипломної практики, так і від керівництва організації, в якій колишній студент проходив стажування. Вважається нормальним написати в резюме: «Рекомендації будуть надані на вимогу».

Чи варто використовувати спеціальні сервіси

Безумовно, так, якщо вони пропонують сучасний функціонал. Так, є SweetCV - це онлайн-конструктор резюме. На сайті можна створити резюме та супровідний лист, використовуючи професійний і красивий шаблон. Також там є зразки резюме з різних сфер і багато статей про те, як заповнювати кожен розділ резюме з прикладами для різних професій і різного рівня досвіду. Сервіс економить час і в підсумку користувач отримує якісне, структуроване і візуально красиве резюме. Знайти його можна на https://sweetcv.com/ua/blog/winning-cover-letter-guide.

Що не варто писати в резюме без досвіду роботи

Слова «комунікабельний» і «цілеспрямований» стали шаблонами. Якщо здобувач вважає, що ці якості абсолютно необхідні на цій роботі і він ними володіє, то формулювати їх потрібно через факти, цифри. Наприклад, замість комунікабельності коротко вказати, що під час проходження стажування вдалося вмовити співробітників готелю поселити дуже важливих гостей в єдиний вільний номер, зарезервований для президента.

Багато людей - візуали і вибирають кандидатів приємної зовнішності, тому гарне фото в діловому костюмі збільшить шанси на працевлаштування. Але потрібно пам'ятати, що фото не повинно мати сексуального підтексту, килимів або пляжу на задньому тлі. До речі, роботодавці кажуть, що їм було б зручно отримувати фото окремим вкладенням.

Незважаючи на відсутність досвіду роботи, в резюме слід вказувати тільки достовірну інформацію, що відповідає дійсності. Неправдиву інформацію нескладно перевірити за допомогою рекомендацій і за допомогою служби безпеки компанії.

Висловлюванням з помилками не місце в резюме. Тому слід прочитати текст кілька разів, роздрукувати і дати ще кому-небудь прочитати. Одне слово з помилкою може повністю перекреслити шанси навіть дуже сильного кандидата, тому що помилки свідчать про нестачу уваги до деталей. А для кандидата без досвіду воно може стати фатальним.

Окремий момент - хобі. Не варто писати, що здобувач любить готувати або читати книги - це занадто загальні захоплення, що не представляють інтересу для роботодавця. А ось щось більш конкретне може багато що сказати про кандидата і залучити до нього увагу.

Якщо людина у відкритому резюме приховує окрему інформацію (стать, вік, ім'я, професійні навички і досвід роботи), у ейчарів можуть виникнути логічні запитання про те, чому так. Але з огляду на те, що вибір кандидатів зазвичай великий, уточнювати причини приховування інформації ніхто не буде, і таке резюме просто закриють. Тому вкрай важливо цього не робити.

Правильно складене людиною без досвіду роботи резюме точно допоможе їй цей досвід отримати, а значить, в подальшому шукати роботу буде простіше.