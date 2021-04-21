Як вибрати сучасний відеорегстратор: основні принципи

Відеореєстратор сьогодні є в кожному автомобілі, а якщо його немає, то потрібно купити.

З урахуванням того, що записи з таких пристроїв тепер можуть вважатися доказами в судовому розгляді, відеореєстратор став не просто цікавим гаджетом, а необхідним пристроєм для володаря авто. І тут постає проблема - як вібрати відеореєстратори для машини? Є кілька основних критеріїв, які й треба брати до уваги.

Вибір гаджета в чомусь скидається на вибір автомобіля. Хтось готовий ризикнути, віддавши перевагу нерозкрученим виробникам, більшість надає перевагу продукціі з сегменту масових марок, інші готові заплатити за преміум. Так що в питанні ціни кожен вибирає сам. Прочитати про це більше можна на blog.foxtrot.com.ua/yak-vibrati-videoreestrator-u-2021-roczi.htm.

А ось кут огляду дуже важливий. Оптимальним для використання в автомобілях є кут огляду камери відеореєстратора в діапазоні 110-140 °. При куті менше 110 ° (наприклад, 90 °) різко знижується загальна інформативність відеороликів, а якщо він більше 140 ° то знижується вже рівень деталізації кожного окремо взятого об'єкта.

Оскільки відеозапис ведеться, коли авто їде українськими дорогами, важливо звернути увагу на якість стабілізації зображення. Стійкості картинки сьогодні пристрої домагаються цифровою обробкою. І тут також відіграє важливу роль надійність кріплення. При русі автомобіля незмінно виникає тряска. Якщо реєстратор не буде надійно закріплений, водій не отримає чіткого зображення, яким би якісним відео не було.

При виборі варто звертати увагу і на кількість камер, які підключені до реєстратора (більшість моделей мають одну або дві камери, в дуже рідкісних випадках - 3 або 4). Що стосується екрану, то наявність або його відсутність не принципово при невеликому розмірі пристрою і залежить від форм-фактора.

В сучасних реєстраторах найчастіше використовується функція циклічного запису. Загальний відеопотік зберігається окремими відеофайлами тривалістю приблизно від 1 до 30 хвилин. При нестачі вільного місця для свіжого відео останній запис автоматично стирається - таким чином, в пам'яті завжди зберігається приблизно однаковий архів записів у зворотній хронології. Деякі моделі також мають і безперервний режим запису, коли відеозапис йде без зупинок і пауз, а зупиняється тільки після заповнення флеш-пам'яті.

Сучасний відеореєстратор часто є єдиним способом, який допомагає довести невинність в ДТП, зафіксувати грабіжника або вандала. Саме тому в останні роки попит на ці пристрої значно виріс. Відповідно, їх виробляють найрізноманітніші фірми, які не завжди заслуговують на довіру, тобто до вибору і правда слід ставитися максимально відповідально. Реєстратор зафіксує будь-яку дорожню ситуацію і допоможе водієві пояснити причину своїх дій під час події співробітникам поліції. Такий гаджет сьогодні абсолютно необхідний водієві, тож потрібно постаратися і вибрати такий, який прослужить дійсно довго та добре.