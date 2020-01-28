Як вибрати мікрофінансову організацію і не помилитися?

Як вибрати мікрофінансову організацію

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Мікрокредит – це популярна форма позики. У разі виникнення непередбачених ситуацій, оформити мікропозику не складає проблем. Більш того, в більшості випадків, це забирає всього 10-15 хвилин часу.

В Україні діє велика кількість мікрофінансових організацій, які пропонують послуги мікрокредитування. Для того, щоб вибрати оптимальний варіант для себе, необхідно пам'ятати про те, на що звертати увагу.

На що звернути увагу при виборі?

У зв'язку із зростанням популярності МФО, жителі повинні уточнити основні критерії, за якими можна вибрати більш вигідні пропозиції і надійний сервіс. До основних моментів варто віднести:

Можливість отримання грошей онлайн на карту без додаткових перевірок і телефонних дзвінків.

Спосіб видачі мікропозик. Після оформлення заявки та схвалення її системою, зазвичай відбувається миттєве зарахування коштів на зазначену банківську карту.

Процентна ставка. Найважливіший показник, від якого залежить сума відсотків за користування кредитними коштами.

Способи погашення: можливість використання особистого кабінету, кас в банках, додатків інтернет-банкінгу.

Наявність опції пролонгування. Це дає можливість збільшити період користування кредитними коштами в разі, якщо Ви не можете вчасно погасити позику.

Сума, доступна для позики. Варто звернути увагу на те, що багато мікрофінансові організації встановлюють зменшений ліміт для нових клієнтів. При цьому є бонусні програми і програми лояльності для тих, хто вже брав мікропозики.

Видача позик без поручителів, можливість отримати кредит без довідки про доходи.

Можливість використання сервісу людям з поганою кредитною історією.

Серед величезної кількості МФО в Україні, на окрему увагу заслуговує Loany. Ця компанія відрізняється лояльним ставленням до клієнтів та пропонує вигідні умови кредитування.

Loany: Ваш надійний помічник у важку хвилину

Сервіс надає послуги мікрокредитування для громадян України у віці від 18 до 65 років за умови наявності реєстрації на території країни. Для отримання грошей в борг необхідні паспорт, ідентифікаційний код і банківська карта, на яку буде здійснюватися зарахування коштів при позитивному рішенні системи.

Для отримання позики необхідно заповнити анкету та прикріпити персональне фото. Після цього система буде здійснювати процес перевірки. У разі недостовірності зазначених даних, клієнти можуть отримати відмову. При позитивному рішенні кошти будуть зараховані в найкоротші терміни на зазначену банківську карту.