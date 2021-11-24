Як правильно вибрати намет для туризму

Туризм — це динамічний вид відпочинку. Похід та подорожі дозволяють не просто насолодитися природними ландшафтами, але підтримувати себе у добрій фізичній формі.

Під час походів можуть бути зупинки, які вимагають потрібного обладнання. Тому варто заздалегідь забезпечити себе таким спорядженням: туристичний намет, спальні мішки, складні меблі, кухонне начиння.

Критерії вибору намету: на що варто звернути увагу

Туристичні намети є у великому асортименті. Тому варто застосувати особливі критерії під час вибору. Варто звернути увагу на наступне:

Призначення намету. Багато новачків у галузі туризму не знають, що кожен вид намету має своє призначення. Це зумовлює майбутні умови експлуатації. Вибирати варто між трьома базовими класами: екстремальні, трекінгові та кемпінгові. Перший вид призначений для походів у гори. Трекінгові намети – універсальний вид, який можна використовувати як у походах, так і на риболовлі. Кемпінгові намети мають величезні габарити, є дуже комфортабельними.

Сезонність. Літній варіант має стійкість до вигорання на сонці, може захистити від сильного вітру. Зимові намети можуть витримувати будь-які погодні умови, низькі температури. Також є проміжний тип – демісезонний.

Матеріали. В основному намети шиються з поліестеру та нейлону, що дозволяє зробити їх міцними, стійкими до поривів вітру, підвищеної вологості.

Всі ці параметри варто враховувати при виборі. Важливо визначити вид туризму та підібрати відповідний варіант намету.

Як вибрати намет за розміром

Важливо також враховувати для якої кількості людей розрахований намет. Є варіанти, починаючи від одномісного і до великих розмірів, здатних вмістити до 8 осіб. Великі використовують переважно на кемпінгу, що дозволяє розміститися сім'ї з комфортом. Такий намет може мати кілька приміщень, розділених перегородками. Це дозволяє відокремити передпокій, кухню та спальню, які розміщуються в одному наметі. Маленькі намети підійдуть для походів.