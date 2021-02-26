Як правильно обрати дизайн інтер'єру дворівневої квартири?

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Переглядаючи фото дворівневих квартир в інтернеті чи на сайті polyakova.biz/ua/dvorivnevi-kvartyry.html, можна побачити одну цікаву тенденцію — такі оселі намагаються зробити прототипом повноцінного приватного будинку. Звісно ж, у вас не буде просторої ділянки чи можливості для будування додаткових пристройок. Але вдосталь жилої площі та повноцінних 2 поверхи — легко. Тому під час проєктування інтер’єру важливо брати акцент на практичність рішень та вдалу їх реалізацію.

Чому правильний інтер’єр — важливо?

Насамперед інтер’єр є обличчям оселі та першим фактором, на який звертають увагу гості. Також він має прямий вплив і на потенційних жильців квартири. Якщо стіни занадто темні чи світлі, а освітлення ріже очі — ці проблеми через деякий час стануть нестерпними та кожен раз будуть причиною дискомфортних відчуттів. Тому ще на самому початку розробки дизайну важливо врахувати усі нюанси та побажання. Завдяки цьому ви отримаєте результат, який буде близьким для вас та змусить насолоджуватися інтер’єром навіть через багато років.

Рекомендації щодо вибору дизайну

Сучасний інтер’єр із року в рік доповнюється та змінюється. Щось залишається в моді, а щось безслідно зникає, змінюючись на нові рішення. На фоні цього важливо не піймати хвилю недовготривалого хайпу, а обрати ту, що залишиться в тренді надовго. Це важливо не лише із точки зору актуальності, але й ваших індивідуальних відчуттів. У квартирі з якісним та сучасним ремонтом інстинктивно відчуваєш себе більш впевнено. Тому під час вибору зверніть увагу на декілька рекомендацій:

Правильно використовуйте вільний простір. Якщо в кімнаті є ніші та кути — їх можна вдало заповнити. Уникайте громіздких оздоблювальних елементів та нестандартних принтів. Квіти та орнаменти були популярними раніше — зараз їх вдало замінять фрагменти абстракції та прості однотонні рішення. Не використовуйте ексклюзивні матеріали, якщо в них не має необхідності. Такі фактури є вибагливі щодо хімчистки та мають невеликий термін служби. Намагайтеся уникати захламлення приміщень. Якщо у вас багато речей чи є пристрасть до різних декоративних речей — придбайте шафи та стенди, на яких можна все це розмістити без погіршення інтер’єрної картинки.

Ці рекомендації є базовими та можуть підійти для будь-якої нерухомості. Дворівневі квартири є щось середнім між звичайною квартирою та повноцінним приватним будинком. Таке рішення може траплятися у сучасному житті, адже достатня кількість простору — важливо. Особливо, якщо ви живете у великому місті та не плануєте купувати повноцінний будинок.