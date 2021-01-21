Як київський суд "відмазує" російських "ворів у законі"

Українські суди дають "життя ворам" / Нацполіція

Окружний адмінсуд Києва може все. Навіть зберегти українське громадянство російського "вора в законі", яке він отримав за підробленими документами.

Тричі рятованого суддями персонажа звати Роман Кащаєв на прізвисько Кащєй. У Росії йому загрожує довічне ув’язнення за організацію злочинного угрупування, вимагання і наркоторгівлю.

Екстрадувати Кащєя на батьківщину неможливо — суд заборонив, оскільки формально він є громадянином України.

І це не єдина історія, коли Окружний адмінсуд стає на бік про «ворів у законі».

У березні 2020-го українська поліція затримала ще одного "вора в законі" Кобу Шемазашвілі, у кримінальному світі відомого як "Коба Руставський".

За даними правоохоронців, кілька років тому він приїхав до України, аби встановити контроль над місцевим криміналітетом.

Чоловіка вже кілька років розшукують іспанські правоохоронці, бо звинувачують його у створенні злочинної організації та замовному вбивстві.

Після затримання Шемазашвілі українська поліція гучно заявила, що розпочинає процедуру екстрадиції.

Але, як виявилось, у 2007-му Шемазашвілі отримав українське громадянство. Через кілька років український паспорт у нього забрали, бо з’ясували, що він так само подав фальшиві відомості при оформленні документів.

Минуло майже десять років. І в 2020-му, боячись екстрадиції до Іспанії, чоловік звернувся до вже відомого Окружного адмінсуду Києва, аби повернути собі українське громадянство.

І суд задовольнив позов Коби Шемазашвілі й вирішив повернути йому український паспорт.

Дивіться як українські суди рятують «ворів у законі» - розлідування Дмитра Реплянчука: