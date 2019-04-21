Я вам ничего не должен: суд отменил обязательства Коломойского перед Украиной на 9 млрд

11:00 21 апреля,

Коломойский выиграл у Украины три суда за три дня

За день до выборов президента Украины Печерский райсуд Киева сделал еще один шаг для реванша олигархата и прощения Игоря Коломойского за выведение миллиардов гривен из "ПриватБанка". Судьи разорвали договор личной поруки по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

Поскольку экс-владелец "ПриватБанка" нес личную ответственность за полученные от Нацбанка миллиарды, с него могли и спросить за хищения.

Как известно, бюджетные средства свободно перебрасывались в виде выданных кредитов на офшоры, в том числе и на счета Владимира Зеленского. Но платить по счетам живущий за границей олигарх явно не собирается.

Более того, в планах у Коломойского возвращение "ПриватБанка" с получением компенсации в два миллиарда долларов. И если раньше эта задача казалось как минимум трудновыполнимой, сейчас все выглядит совсем иначе.

Судьи, которые до этого принимали решение о законности национализации "ПриватБанка", замечательно сливаются в преддверии смены власти. А теперь, благодаря стараниям зашкваренных служителей Фемиды, с Коломойского и вовсе сняли личную ответственность за украденные деньги. Получается, поручителем он не был, денег не должен, можно кофе пить.

В Нацбанке это решение собираются оспаривать, да и вообще глубоко обеспокоены тем, как судьи первых инстанций, которых еще не затронула реформа, с радостью торопятся во времена безнаказанности и вседозволенности:

"Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции так как это решение уже третье по связанным с "ПриватБанком" спорам не в пользу государства за последние три дня, – отметили в регуляторе. - Известно, что в 2015 году бизнесмен, который тогда являлся совладельцем финучреждения, заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, которые были получены в 2008-2014 годах. Он фактически обязался погасить долги банка перед регулятором, которые в настоящий момент составляют 9,2 миллиарда гривен. Но выполнять взятые на себя обязательства он отказался.

Само собой, это решение суда подорвет способность НБУ и минфина доказывать в других судах, что национализация "ПриватБанка" была законной. Адвокаты Коломойского теперь будут апеллировать к служителям Фемиды с бумажками, где сказано, что олигарх не был кому-то должен, а сам банк якобы был платежеспособным, хотя это и не так.

Напомним, национализацией "Приватбанка" занимался бывший министр финансов Александр Данилюк, который переметнулся в команду Коломойского и выступил советником Зеленского.

А в четверг, 18 апреля, судьи признали решение о признании национализации топового банка страны незаконным.

Недавно в интервью одному из изданий олигарх заявил, что ему не нужен "ПриватБанк" как таковой, а он хочет лишь получить два миллиарда долларов, которые якобы вложил в него. Впрочем, потом он внес дополнения к иску и начал требовать не только возврата акций, но и финансовую компенсацию.