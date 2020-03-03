"Я его не знаю": Порошенко оправдался за "русского" сына

"Я его не знаю": Порошенко оправдался за своего "русского" сына

Пятый президент Украины Петр Порошенко оправдался за видео с участием своего сына Михаила и русского рэпера Face.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19. Вы все делаете полностью, звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить? Я подчеркиваю, что я бы на этот концерт не пошел, но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым это Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию... а может, он и о Путине будет песню петь. Вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивать?", - отметил гарант.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, где Михаил Порошенко открывается на лондонском концерте русского рэпера Face.

Правда, это далеко не первая подобная выходка сына политика. В 2017 г. Михаил Петрович засветился в футболке с надписью "Russia". Последствия предсказуемы.