Х-фактор 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 2.11.2019

Мария Москвитина - звезда 8 кастинга Х-Фактор 10 / СТБ

В субботу, 2 ноября, состоится финальный кастинг 10 сезона Х-фактор. Попробуют свои силы в последний день отбора бэк-вокалистка Натальи Могилевской, концертный директор Оли Поляковой и дочь народной артистки Украины. Все подробности 8 выпуска Х-Фактор - на Без Табу.

Покорять судей на восьмом кастинге придет экс-вокалистка Натальи Могилевской - Мария Москвитина. Девушка давно на сцене, но устала работать в тени легенды Чтобы осуществить мечту и стать сольной исполнительницей Мария решилась на участие в праздничном сезоне вокального шоу.

«Я очень люблю свою команду, очень люблю своего артиста, мне безумно нравится работать с Наташей, просто пришло время, наверное, попробовать сделать что-то самой, не за чьей-то спиной и не с помощью музыкантов».

Другая участница - Анна Монастырская придет на шоу, чтобы обратить внимание мамы на себя. Она - дочь народной артистки Украины - оперной дивы Людмилы Монастырской, и всемирная популярность мамы, работавшей с самим Пласидо Доминго, обрекла ее на одиночество. Теперь у нее будет шанс заявить о себе.

Также в этом выпуске свои силы попробуют концертный директор Оли Поляковой и звезда 90-х.

Кто окажется среди счастливчиков, которые запрыгнут в последний вагон и получат шанс сразиться в тренировочном лагере, увидим уже в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-фактор 10 - смотреть онлайн анонс 8 выпуска - 2.11.2019: