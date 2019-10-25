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Х-фактор 10 - смотреть онлайн 7 выпуск - 26.10.2019

19:20
Время петь - Х-Фактор 10, седьмой кастинг - фото 1
Время петь - Х-Фактор 10, седьмой кастинг / СТБ

В субботу, 26 октября, на СТБ - премьера седьмого выпуска вокального шоу Х-фактор 10. На кастинг придут Виктор Павлик и его сын Александр. А также впервые на шоу затанцует Андрей Данилко. Другие подробности - на Без Табу.

Александр Павлик уже участвовал в 1 сезоне “Х-фактора”, и тогда в дуэте с Сергеем Семеновым дошел до прямых эфиров, заняв 7 место в шоу. «Х-фактор» дуже багато дав Сашкові: я бачив яким він йде на «Х-фактор» і бачив, яким він вийшов з «Х-фактора». За півроку Сашко отримав дуже круту школу, особливо у тренувальному таборі і на постійних репетиціях, тому школа «Х-фактора» одна з найкрутіших шкіл не тільки, а і у світі, мабуть», - рассказывает Виктор Павлик о своем сыне.

Х-Фактор 10 - все хиты шестого кастинга

Покорить шоу-бизнес с помощью шоу попробует Рауль Хамза. В 7 сезоне «Х-фактора» парень приходил на проект вместе с братом и сестрой в составе трио «Хамза». Ребята заставили аплодировать стоя членов жюри Юлию Санину, Антона Савлепова, Константина Меладзе и Игоря Кондратюка.

«Сейчас мой брат захотел выступать сольно, он читает рэп, а сестра поет в дуэте. У них своя жизнь, сцена, друзья… А у меня даже друзей нет. Ведь мой брат сказал, что без нашего трио, я – никакой», – признается Рауль.

Удастся ли стеснительному парню преодолеть свои комплексы, и самостоятельно покорить судейскую четверку, увидим уже в эту субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ.

Кроме того, этот кастинг удивит зрителей не только артистизмом участников, но и танцевальными талантами судей. Впервые на сцене шоу станцует самый стеснительный член жюри – Андрей Данилко.

Смотрим в суботу, 26 октября, начиная с 19:00

Х-фактор 10 - 7 выпуск смотреть онлайн анонс - 26.10.2019:

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СТБ Виктор Павлик Даша Трегубова Андрей Данилко Шоубиз
Без Табу
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