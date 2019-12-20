Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 15 выпуск - 21.12.2019

Х-Фактор 10 - суперфинал в субботу

В субботу, 21 декабря, в вечернем эфире СТБ состоится большой финал вокального шоу Х-фактор 10. Смотрите 15 выпуск Х-Фактора на Без Табу.

В финал 10 сезона Х-Фактор вошли:

Антон Вельбой, категория «Парни», наставница Настя Каменских

Элина Иващенко и Мария Стопник, категория «Девушки», наставник Игорь Кондратюк

Георгий Колдун, категория «Старше 30-ти», наставница Оля Полякова

Четверо финалистов шоу выступят в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: кумиром женщин за 40 Олегом Винником, виртуозным музыкантом Сергеем Бабкиным и поп-певцом Максом Барских.

Имя четвертого артиста узнаем в прямом эфире шоу. Звездные гости также подарят зрителям и свои сольные выступления.

Кроме интригующих дуэтов, участники готовят еще по 2 песни. Одна из них - та, благодаря которой они прошли кастинг у судейской четверки. А другой трек – авторская песня.

Элина Иващенко - участница суперфинала Х-Фактор 10

Так, Элина Иващенко исполнит песню, которую она написала для нацотбора на Евровидение. Ее наставник уверен, что этот хит может привести Элину к победе.

Мария Стопник - участница суперфинала Х-Фактор 10

Новый трек Маши Стопник настолько зажигательный, что девушка намерена взорвать сцену своим выступлением.

Антон Вельбой - участник суперфинала Х-Фактор 10

Антон Вельбой обещает открыться во время исполнения авторского материала, совершенно с новой стороны.

Георгий Колдун - участник суперфинала Х-Фактор 10

Георгий Колдун расскажет, какой невероятный подарок получил за неделю до финала.

Кто из них войдет в топ-2 сильнейших участника сезона и поборется за главный приз, узнаем уже в субботу, 19:00 в прямом эфире шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 15 выпуск анонс - 21.12.2019: