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Взрыв в Дрогобыче: из-под завалов позвонил ребенок (ВИДЕО)

16:20
В Дрогобыче под завалами находятся дети - фото 1
В Дрогобыче под завалами находятся дети

Днем во вторник, 28 августа, одному из выживших в результате обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области удалось выйти на связь с отцом. Спасатели пытаются добраться до пострадавшего.

В самый разгар работы сотрудников ГСЧС по разбору завалов и поиску выживших или тел погибших в Дрогобыче к спасателям подошел мужчина-местный житель.

В Дрогобыче прогремел взрыв, есть жертвы – ФОТО, ВИДЕО

Находящийся в шоковом состоянии отец сообщил о том, что к нему на мобильный сумел дозвониться ребенок, который находитяс под завалами и просит о помощи.

Впрочем, не смотря на этот факт бойцы службы по чрезвычайным ситуациям всерьез план своих действий не изменили: они и до этого крайне аккуратно относились к разбору завалов, поскольку под ними могут находиться живые люди.

Всего на месте находятся более 500 специалистов ГСЧС, которые занимаются комплексом спасательных работ, а также кинологи с собаками.

Напомним, в ночь на вторник, 28 августа, во Львовской области в результате взрыва газа обрушился подъезд четырехэтажного дома. По последним данным, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, а еще семь человек получили травмы. Точное количество находящихся под завалами еще неизвестно.

По факту происшествия открыто уголовное дело, которое квалифицировали как часть третью статьи 270-1 УКУ - "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

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Львовская область погибшие пострадавший дети ГСЧС спасатели Новости
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