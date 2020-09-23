"Взрыв на Ровенской АЭС": Хакеры взломали сайт Нацполиции и дико нашкодили

"Взрыв на Ровенской АЭС": Хакеры взломали сайт Нацполиции и дико нашкодили

Неизвестные злоумышленники взломали сайты региональных отделов Нацполиции и запостили фейки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Наши специалисты работают над устранением неисправностей. Просим прощения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

О чем говорилось в фейках?

Самый резонансный фейк сообщал об аварии на Ровенской АЭС. В связи с распространением недостоверной информации администрация электростанции была вынуждена выпустить опроведржение.

"В связи с распространением в Интернете дезинформации относительно нештатной ситуации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей города (Вараша – прим. ред.), сообщаем, что по состоянию на 12:30 энергоблоки №№1, 2, 3 РАЭС работают в штатном режиме и энергоблок №4 с 6 сентября находится в среднем планово-предупредительном ремонте. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм", - сообщила пресс-служба Ровенской АЭС.

Напомним, русские хакеры атаковали Центризбирком Украины.