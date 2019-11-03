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Выстрел себе в ногу: Московские попы разорвали отношения с Грецией

12:00
Русское православие сковывает свою географию - фото 1
Русское православие сковывает свою географию

Международное признание украинского православия - как кость в горле и у московских попов. В РПЦ всеми силами пытаются помешать этому и даже готовы идти на самоубийственные шаги.

В середине октября 2019 греческая ветвь православия - Элладская церковь - официально признала ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием, создав важный в церковном мире прецедент.

Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции

Это ужасно взбесило Москву. В РПЦ две недели думали, как бы отреагировать на это. И решили забанить греков.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире одного из российских каналов.

Намесник Гундяева хитро отметил, что РПЦ не прекращает общение со всей Элладской церковью, а общение сохранится с теми архиереями, которые не признают ПЦУ.

Сайт Паломнического центра Московского патриархата в пятницу опубликовал перечень из шести епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), паломничество в которые не благословляется согласно решению Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

Это Афинская, Лангадская, Верийская, Артская. Триккийская и Димитриадская епархии. Всего же в Элладской церкви 81 епархия.

Таким образом, в РПЦ пытаются запугать греков своим ультиматумом, угрожая непокорным прекращением потока поломников.

Ранее нечто подобное РПЦ провернула с Константинопольским патриархатом, забанив Афон. Правда, все предыдущие годы из России на Афон были вывезены миллионы долларов, а само место заимело у русских реноме центра силы. Теперь же они сами себя забанили. Нечто похоже происходит и сейчас с Элладской церковью.

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