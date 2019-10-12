С почином: Православную Церковь Украины признали коллеги из Греции

Благая весть пришла из Греции / ПЦУ

Благая весть пришла из Греции, где в субботу, 12 октября, состоялся собор иерархов Православной церкви Эллады.

Греческие церковники на своем Соборе постановили признать Православную церковь Украины (ПЦУ) во главе с митрополитом Епифанием как независимую и равноправную среди помесных церквей православного мира.

О столь значимом событии сообщил лично митрополит Епифаний на своей странице на фейсбуке.

Глава украинского православия выразил благодарность своим греческим братьям во Христе и лично главе церкви - Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшому Архиепископу Афинскому і всея Эллады Иерониму. Также Епифаний заявил, что в ближайшем будущем намерен совершить официальный визит в Грецию.

Таким образом, греческая церковь поддержала решение Вселенского патриарха, став первой ласточкой в затянувшемся процессе признания украинской автокефальной церкви.

Значение данного события переоценить сложно - после получения Томоса и создания ПЦУ поместные церкви православного мира особо не спешили признавать украинское православие, опасаясь гнева московской церкви, однако сегодняшенее решение греков создает важный прецедент, который должен способствовать всеобщему признанию ПЦУ во всем православном мире.

При этом в Украине по-прежнему кроме каноничной ПЦУ действует распущенная, но не ликвидированная УПЦ КП, а также неканоничный филиал РПЦ, который именует себя УПЦ МП.