Высший совет правосудия возглавил катавшийся к Богдану судья

Высший Совет правосудия возглавил Андрей Овсиенко / Высший совет правосудия

Начиная со вторника, 24 сентября, возглавлять орган судейского управления в Украине будет уже бывший секретарь третьей дисциплинарной палаты ВСП Андрей Овсиенко.

Кандидатуру Овисенко, который в августе катался в Офис президента для получения разнарядки, что делать со скандальным главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком, поддержали 12 членов ВСП из 21.

Поэтому сегодня на странице пресс-центра судебной власти Украины в Facebook и появилось сообщение о новоизбранном руководителе Высшего совета правосудия.

Перед тайным голосованием, к слову, досрочно сложил полномочия главы ведомтва скандально известный Владимир Говоруха.

"По результатам тайного голосования за кандидатуру Андрея Овсиенко на должность председателя ВРУ проголосовало 12 членов ВРП", - сказано в сообщении представителей судебной власти.

Ныне 40-летний Овсиенко совершил стремительный взлет по карьерной лестнице в 2017-м году, когда стал из рядового судьи апелляционного суда Волынской области членом Высшего совета правосудия. Поначалу его влючили в Третью дисциплинарную палату как рядового служителя Фемиды, а спустя почти два года и вовсе повысили до секретаря.