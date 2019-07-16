Новые тенденции: в суде заявили о подкупе за допуск к выборам кандидата от Слуги народа

Судьям обещали насыпать денег за израильтянина Куницкого

Сразу два судьи Шестого апелляционного суда Киева рассказали о вмешательстве неизвестных "доброжелателей" от партии президента в их рабочую деятельность. Давление с обещаниями премий оказывали на служителей Фемиды в момент обсуждения вердикта по Александру Куницкому.

Во вторник, 16 июля, на сайте Высшего совета правосудия Украины опубликовали заявление судьи Анатолия Степанюка о том, что его пытались подкупить.

По словам служителя Фемиды, вмешательство пришлось на момент, когда он входил в коллегию по делу обжалования решения ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Александра Куницкого, который рвется в Раду по мажоритарному округу №169.

В то время, когда судьи находились в совещательной комнате, на мобильный Степанюка пришло сразу три СМС. В них неизвестные обещали выдать премии в качестве благодарности за принятие решения в пользу "израильтянина", если судьи успеют вынести вердикт до 21:00.

В итоге судья уже после заседания решил сообщить о вмешательстве в свою профессиональную деятельность и обратился в ВСП и генпрокуратуру.

Получил ли он деньги, неизвестно.

Более того, о том же самом давлении заявила еще и председательствующая по делу Куницкого Людмила Губская. Ей пришло два сообщения - с обещаниями и инструкциями о получении средств.

"Спасибо за помощь. Вы приняли правильное решение. Проблем не будет. Андрей Николаевич все должен передать. Как мы поняли оглашение сегодня в 21.00. Решение комиссии надо любой ценой поломать. 50% от спасибо передаст руководитель сегодня. А оставшуюся половину завтра, - сказано в тексте. - Вторым коллегам мы передадут отдельно. Сейчас другие тенденции. Надо по всем, у кого были трудные времена, помогать и давать возможность баллотироваться. Этот Саша хоть и израильтянин, но парень хороший".

Под Андреем Николаевичем автор смс, судя по всему, подразумевал председателя Шестого апелляционного административного суда Андрея Горяйнова.

К слову, решение-то судьи вынесли в пользу Куницкого, хотя оно и было заведомо незаконным, ведь кандидатом в нардепы никак не может быть человек, у которого есть второе гражданство.