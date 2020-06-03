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Высший антикоррупционный суд впервые оправдал обвиняемого

Вчера, 23:00
ВАКС вынес первый в своей истории оправдательный приговор - фото 1
ВАКС вынес первый в своей истории оправдательный приговор

В среду, 3 июня, коллегия служителей Фемиды впервые за историю существования ВАКС вынесла оправдательный приговор подсудимому. Речь идет о бывшем судье Апелляционного суда Днепропетровской области Александре Бараннике, который якобы не подал е-декларацию.

Судьи пришли к выводу, что никакого зашквара их бывший коллега не совершил, поскольку отчитаться о доходах в традиционном виде он не мог.

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Как сообщили в пресс-службе ВАКС, в ходе рассмотрения дела по существу выяснилось, что Баранник на самом деле не имел возможности подать е-декларацию в традиционном виде в режиме онлайн он не мог - для этого нужна электронная цифровая подпись, которую судья отказался получить, ссылаясь на религизоные причины.

Вместо этого, чтобы не нарушать закон, Баранник заполнил скачанную с сайта НАПК форму, отсканировал ее и отправил на электронный адрес агентства вовремя. И уже в антикоррупционном ведомстве умудрились декларацию провтыкать и не опубликовать.

Эпичным выглядит и то, что в ходе досудебного расследования дела Баранник прямо говорил, что электронную подпись получать он отказался не из-за веры, а лишь потому, что "боялся слива персональных данных в сеть".

кс-судья всегда подавал декларацию об имущественном состоянии, которая обнародовалась на сайте суда. При исследовании доказательств коллегия судей ВАКС установила, что на обвиняемого законом возложена обязанность подать декларацию, но обязанности получать электронную цифровую подпись законодательство не предусматривает", - отметили в пресс-службе суда.

Высший антикоррупционный суд впервые оправдал обвиняемого - фото 200990
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антикоррупционный суд уголовное дело Коррупция Е-декларирование Новости Украина
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